Design green, i materiali ecosostenibili più diffusi per arredare casa

Fonte: IStock Design Green

Riduzione, riutilizzo e riciclo. Le parole chiave che possono portano a scegliere uno stile di vita più sostenibile per il pianeta, anche nel piccolo dei confini della nostra casa. Non solo per vivere meglio in una società che sempre di più mira a creare ambienti rispettosi del mondo in cui viviamo, ma anche per tra le pareti della nostra abitazione. La consapevolezza e il rispetto passano anche per scelte apparentemente piccole e insignificanti, come l’arredamento di casa.

Non si tratta solo di aspetti legati alla realtà socio/economica in cui ci poniamo, ma di questioni che hanno a che fare con la funzionalità del design dei mobili che compriamo. A prendersi cura della progettazioni di elementi d’arredo sempre all’avanguardia è il green designer. Scopriamo insieme quali sono i materiali migliori per arredare casa in modo ecosostenibile.

Design green: cos’è e perché è importante

Ma partiamo dalle basi. Cos’è il design green di cui parliamo così tanto in questi ultimi anni? Si tratta sicuramente di una nuova frontiera del design, che adotta come cardine imprescindibile del suo studio la creazione e lo sviluppo di oggetti e ambienti rispettosi dell’ambiente circostanze. Ciò vuol dire che l’intenzione è quella di creare una comunione il più possibile sinergica e armoniosa nelle stanze che abitiamo, non solo nei colori, in modo che sia esteticamente appagante, ma anche nei materiali utilizzati.

L’origine della ricerca e l’investimento in tale ambito, che fino a pochi anni fa non si sarebbe diffusa in modo così capillare e insistente, è da ricercare nella sensibilità sempre maggiore per ambiti sociali, tematiche e risorse rinnovabili. L’obbiettivo, appunto, è quello di abitare sempre di più luoghi e servizi sempre maggiormente integrati con ciò che abbiamo intorno. Serve un ragionamento strutturato per ridurre l’impatto che l’uomo ha sugli eco-sistemi, promuovendo, prima di tutto, l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Arredare casa in modo ecologico

Come riporta il sito Habitare, gli elementi che rendono il design green un branca tutta da scoprire sono:

La biomimetica , che prevede lo studio approfondito dei processi biologici e biomeccanici della natura che si basano sul principio di interconnessione, interdipendenza e cooperazione nel rispetto della biodiversità;

, che prevede lo studio approfondito dei processi biologici e biomeccanici della natura che si basano sul principio di interconnessione, interdipendenza e cooperazione nel rispetto della biodiversità; Il risparmio energetico , perché in un mondo che corre sempre più veloce, la necessità è invece quella di rallentare, non tanto nella velocità di produzione, quando nell’utilizzo massivo di energia. Questo si ottiene sviluppando l’utilizzo sempre più massivo di prodotti che consumano meno energia;

, perché in un mondo che corre sempre più veloce, la necessità è invece quella di rallentare, non tanto nella velocità di produzione, quando nell’utilizzo massivo di energia. Questo si ottiene sviluppando l’utilizzo sempre più massivo di prodotti che consumano meno energia; I materiali sostenibili . La chiave sta nell’utilizzare materiali riciclati o riciclabili, in modo da poter usare energie rinnovabili e alternative. Ridare vita agli oggetti grazie al riutilizzo e al reinserimento di ciò che altrimenti considereremmo scarti nella catena produttiva, donandogli una seconda vita;

. La chiave sta nell’utilizzare materiali riciclati o riciclabili, in modo da poter usare energie rinnovabili e alternative. Ridare vita agli oggetti grazie al riutilizzo e al reinserimento di ciò che altrimenti considereremmo scarti nella catena produttiva, donandogli una seconda vita; La maggiore qualità: solo questa può assicurare una durata di vita maggiore ai prodotti. Questi, duranto di più portano a una riduzione dell’impatto dei rifiuti prodotti;

Applicare questi principi del design green sembra essere la strada migliore da percorrere per un futuro migliore per tutto il pianeta. Quello che spesso si sbaglia è che si pensa che “vivere più green” sia anche più costoso o difficile. In realtà non servono grandi studi o specializzazioni. Il bello sta proprio qui: lo può usare chiunque! Non comporta alcun tipo di sforzo scegliere imballaggi eco-sostenibili o ridurre gli sprechi. Anche affidarsi ad energie rinnovabili e riciclare nel modo appropriato non richiede tanta fatica quanta si crede.

Cossa fa un green designer

A quanti noi è capitato nell’ultimo periodo di sentir ripetere con sempre maggiore insistenza termini quali “sostenibilità” o “sviluppo sostenibile”? A tantissimi, immaginiamo. Dalla sempre crescente attenzione e sensibilità della collettività verso tematiche ambientali di carattere mondiale, è nata l’esigenza di figure apposite che potessero rispondere anche alle domande più tecniche. Si sa: dall’ideale può nascere la scienza e dalla scienza può nascere la tecnica.

Proprio qui nasce il green designer. Una apposita figura in grado di guidare nella scelta di materiali e modalità di utilizzo di un arredo sempre più funzionale e ecosostenibile. I compiti di un green designer, infatti, consistono nel dare nuova vita ai materiali di scarto, progettare e implementare soluzioni green con l’utilizzo e la ricerca di energie rinnovabili. Ma la vera sfida che anima un green designer è riprogettare tutto ciò che ci circonda per renderlo più efficiente e rispettoso della natura, una sorta di ritorno alle origini ma con consapevolezza e rispetto.

Materiali ecosostenibili: quale scegliere