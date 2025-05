Stefano De Martino e Angela Nasti insieme. Da tempo si vociferava di una liaison tra i due ma la conferma è arrivata solo qualche giorno fa, quando i due sono stati fotografati in macchina, uno accanto all’altro e sorridenti. Una frequentazione a quanto pare leggera, senza impegno, ma nella quale sarebbe stata invischiata anche Belen Rodriguez, ex moglie del conduttore di Affari tuoi.

Stefano De Martino e Angela Nasti insieme

Stefano De Martino e Angela Nasti si divertono insieme ma con leggerezza. Stando alle ultime indiscrezioni tra i due non ci sarebbe alcuna volontà di rendere il rapporto ufficiale o quantomeno impegnativo. Anche per questo non hanno proferito parola sui pettegolezzi dell’ultimo periodo.

“Hanno incontri fugaci, – ha assicurato l’esperto di cronaca rosa e tv Amedeo Venza – i due fanno di tutto per scappare al gossip perché non vogliono rendere ufficiale la loro frequentazione. Ma una cosa che molti non sanno è che la Nasti tempo fa ha avuto un disguido con l’ex di Stefano, Belen. Chissà come la prenderà la Rodriguez”.

Non è chiaro di quale disguido si tratti ma Angela e Belen si muovono sullo stesso campo, quello dei social e dell’imprenditoria. Entrambe influencer seguite e amate da tantissimi follower, entrambe titolari di brand di costumi da bagno.

Senza dimenticare quella volta che Chiara Nasti, sorella amatissima di Angela e sposata con il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, ha tirato sui social una frecciata alle Rodriguez sulla forma delle unghie.

Per non parlare di quella volta che, senza troppi pensieri, Chiara ha preso in giro Belen con una sua imitazione: le due non hanno mai dimostrato troppa simpatia reciproca. Nella diatriba sarebbe stata dunque coinvolta pure Angela, da sempre la più calma e tranquilla delle sorelle Nasti? Chissà…

Stefano De Martino single incallito

Al di là di tutto, quel che pare certo è che Stefano De Martino non ha alcuna voglia di vivere una relazione stabile, anzi. Preferisce dividersi tra varie figure femminili: negli ultimi mesi prima l’ex fiamma Emma Marrone, poi Gilda Ambrosio e ora Angela Nasti.

Del resto lo stesso ex ballerino ha dichiarato una volta di annoiarsi molto facilmente: “Sono impegnativo. Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro, anche io mi annoio di me stesso”.

Un lato del suo carattere che l’ex moglie Belen Rodriguez conosce bene: nonostante il grande amore e un figlio, la soubrette ha capito di doversi allontanare dopo averci provato e riprovato più volte. Fatali sono stati pure i presunti tradimenti, che hanno fatto soffrire molto l’argentina.

“Sono caduta in depressione. Stefano De Martino mi ha tradito almeno una dozzina di volte, non mi amava“, ha detto in televisione Belen che successivamente, per il bene del piccolo Santiago, ha scelto di perdonare il presentatore Rai e mantenere con lui un rapporto civile e cordiale.

Anche se, come ogni donna ben sa, non è facile dimenticare certe mancanze di rispetto e ferite dell’anima. E ora, con l’entrata in scena di Angela, la situazione potrebbe assumere nuovi contorni e colpi di scena…