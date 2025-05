Stefano De Martino, il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato il conduttore di punta di questa stagione televisiva: il successo con Affari Tuoi lo ha portato ad essere ancor di più sotto le luci dei riflettori, e nel corso del tempo sono stati diversi i rumor di flirt e fiamme, anche con le ex storiche (come Gilda Ambrosio). E ora è stato sorpreso anche con l’ex tronista di Uomini e Donne, ovvero Angela Nasti: già mesi fa erano stati avvistati insieme.

A marzo 2025, Stefano De Martino è stato sorpreso in dolce compagnia, precisamente con Angela Nasti, a Napoli. Ormai è lo “scapolo d’oro” della televisione: sì, perché, al netto di rumor e di voci, il conduttore continua a essere single. Dopo aver divorziato ufficialmente da Belen Rodriguez, al suo fianco abbiamo visto donne bellissime, ma nessuna frequentazione ufficiale. E ora, dopo quel primo avvistamento a marzo, lo abbiamo visto di nuovo al fianco di Angela Nasti, sorella di Chiara ed ex tronista di Uomini e Donne.

Paparazzati in auto insieme, le foto sono state pubblicate da Alessandro Rosica, esperto di gossip: “Nessun fidanzamento”, ha specificato nella didascalia a corredo del post. “Ogni tanto si divertono ma senza impegno”. L’indiscrezione su un loro flirt era stata condivisa a marzo dalla pagina social Very Inutil People. Naturalmente, nessuno dei due ha commentato il gossip (e pensiamo che non lo faranno mai, conoscendo l’allergia di De Martino a lasciarsi andare a commenti più privati, se non con una battuta).

Il momento d’oro di Stefano De Martino

Per Stefano De Martino, al di là degli amorazzi (si sta avvicinando anche la stagione estiva, quindi fioccheranno avvistamenti), è un vero e proprio momento d’oro. Una carriera più che ben avviata, con tanta gavetta alle spalle per arrivare dov’è oggi, tra i principali conduttori di punta della Rai. Ed è probabile che nella stagione televisiva 2025/2026 lo vedremo più spesso in prima serata, oltre che nella fascia di Affari Tuoi, dove ha ottenuto dei risultati da record. Per lui poi potrebbe esserci il Festival di Sanremo, ma a tempo debito, considerando che l’edizione del 2026 è condotta ancora una volta da Carlo Conti.

Invece, Stasera tutto è possibile ha totalizzato ottimi ascolti, ma è ancora presto per dire se tornerà nella prossima stagione televisiva: probabile, forse, che voglia concentrarsi sui progetti su Rai1. Un talento che brilla in Rai, per un soffio, considerando che dopo l’addio di Amadeus è entrato quasi subito in trattativa per prendere il suo posto ad Affari Tuoi. Dicendo “no” a Paolo Bonolis, che invece lo voleva al suo posto ad Avanti un altro. Una cosa che lo ha imbarazzato: “Mi sono imbarazzato quando me l’ha detto perché Paolo è veramente un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio. Mi ha fatto molto, molto piacere. Poi, ovviamente, il percorso lavorativo è andato altrove però è stato un bel segnale di stima e di incoraggiamento nei miei confronti che porto nel cuore.”.