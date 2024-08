Come abbinare rosso e rosa: idee di look

Ecco come abbinare al meglio il rosso e il rosa, due colori di cui non potrai più fare a meno!

Il rosso e il rosa sono colori bellissimi che possono essere indossati insieme per creare dei look davvero molto chic. Ecco qualche idea per voi.

Come abbinare il rosso e il rosa: stanno bene insieme… ma non sempre

Come per tutti i colori, bisogna sempre considerare la nuance che stiamo abbinando insieme, perché non tutte funzionano allo stesso modo. Se vogliamo ottenere un effetto armonioso, è meglio se entrambi i colori sono brillanti e intensi allo stesso modo, o viceversa, desaturati e soft allo stesso modo, altrimenti uno per forza di cose, sovrasterà l’altro. Non sto dicendo che questo è un male: vi invito però a fare attenzione in questo senso, perché il rischio è che i look non funzionino e che non vi sia ben chiaro il motivo per cui non vi vedete con quel determinato outfit.

Rosa e rosso con i nostri colori naturali

Un’altra cosa da considerare, è quanto quelle nuances di rosso e rosa vi valorizzano in termini di carnagione. Cercate sempre, se possibile, di mettere il colore più valorizzante vicino al viso, in modo che il focus sulla vostra figura sia il vostro volto. Se vedete che i capi assorbono tutto il vostro sguardo, allora dovrete riportare colore al viso, magari con il make up o con un accessorio (orecchini, occhiali, cerchietti, fasce e così via).

Che colori abbinare con il rosso e il rosa

Per non sovraccaricare l’insieme e realizzare un look ton sur ton che potrebbe risultare pesante, potete spezzare con colori neutri, come il nero, il bianco e il denim, soprattutto nei capi complementari o negli accessori. Vi semplificherete e di molto la vita e sarà più facile e veloce sapere immediatamente come alleggerire un look che magari non vi convince al 100%.

Usare uno dei due come accento di colore

In un total look in uno dei due colori, o rosso o rosa, potete usare l’altro colore come accento. In questo caso, posizionatelo sulla parte del corpo che per voi è un punto di forza, perché attirerà lo sguardo. Ad esempio, come nel look sotto, i calzini rossi sono perfetti perché rendono il look più sbarazzino e aggiungono una nota di colore in contrasto con l’insieme.

Idee di look con il rosso e il rosa

Questi due colori si prestano per creare look sportivi o eleganti: dipende sempre da come gestiamo i nostri capi.

Look sportivo

Il rosso è un colore grintosissimo, perfetto per realizzare look sportivi e di impatto: potete completare poi l’insieme con altri capi rosa e spezzare poi con accessori o capi complementari in tonalità neutre come il bianco.

Look elegante

Il rosa è un colore perfetto per creare look eleganti, anche da cerimonia, perché è un passe partout e, a differenza del rosso, non è uno dei colori vietati in specifici contesti, ad esempio, ai matrimoni. Quindi, in un contesto formale ed elegante, potete realizzare un look partendo da un abito rosa magari con una delicata fantasia sui toni del rosso, da completare con accessori in colore a contrasto, oppure, se volete fare una scelta più chic ed elegante, nelle tonalità del metal: argento, oro o rose gold.