Scrunchie, l’elastico per capelli anni ’90 è un’ossessione. I più belli da comprare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images

Lo scrunchie in stile anni Novanta è l’accessorio più chic del momento. Non solo un elastico, ma un elemento imprescindibile per creare acconciature diversi e completare qualsiasi look.

I maxi elastici hanno conquistato, anno dopo anno, sempre più it-girls, rivelandosi amici di chi ha la chioma lunga – e non solo – per realizzare chignon e ponytail. Il bello degli scrunchies è che puoi scegliere fra tanti modelli differenti.

Fonte: Getty Images

Protagonista dei mitici anni Novanta, lo scrunchie è stato il protagonista di centinaia di look di star e celebrity. Usato sui capelli, ma anche infilato nel polso come un maxi bracciale.

Oltre ad essere super pratico, lo scrunchie, rispetto all’elastico normale, è molto più delicato sui capelli. Quello in seta, per esempio, consente di non danneggiare le fibre e i fusti, donando un’ottima tenuta alla chioma.

I migliori scrunchie da comprare online

Online si possono acquistare tantissime tipologie diverse di scrunchies. Scegli i modelli che preferisci, da quelli in velluto a quelli con spirale, regalandoti un accessorio che sarà il tuo migliore alleato per creare acconciature favolose.

Fonte: Getty Images

Pochi lo sanno, ma il nome degli scrunchie fu scelto da Rommy Revson, la sua inventrice, ispirandosi al proprio cane. Da quel momento questi elastici colorati, pratici e favolosi sono diventati i migliori amici di tantissime donne.

Da quelli in velluto a quelli gioiello – per creare tanti look chic – sino a quelli in seta o quelli super colorati: prova tutti gli scrunchies e lasciati conquistare dal loro stile favoloso.

Scrunchie gioiello

Elegante e glam, lo scrunchie gioiello è essenziale per chi adora look chic. Un accessorio prezioso, ideale per decorare qualsiasi acconciatura, rendendola davvero favolosa.

Questi super elastici sono decorati con cristalli e sono disponibili in tre colori: nero, argento e blu navy. Il materiale in seta di gelso inoltre permette di mantenere più sani e gestibili i capelli, riducendo al massimo l’attrito che causa il crespo, la rottura e la perdita dei capelli.

Celestial Silk Elastici Elastici per capelli in seta di gelso

Scrunchies in crêpe

Sogni uno stile etereo e super glam? Allora punta sugli scrunchies in crêpe, soft e very chic. Il bello di questi elastici è che la stoffa è tridimensionale e leggermente increspata: un dettaglio davvero particolare.

La confezione contiene cinque elastici in colori tenui ideali per qualsiasi tipo di capello, dal riccio al liscio. In più il materiale è morbidissimo, perfetto per creare acconciature che durano tutto il giorno senza danneggiare i capelli.

Scrunchie in ciniglia

Vuoi fare il pieno di fascino nineties? Prova gli scrunchie in ciniglia. Su Amazon li trovi ad un prezzo piccolissimo in un pacco che include ben 36 colori diversi.

Provane uno ogni giorno e divertiti a creare i tuoi look, in ufficio, al mare o nelle uscite con le amiche.

Scrunchie a spirale

Colori neutri e una spirale interna rendono questi scrunchie favolosi e particolarmente utili. Non lasciano segni e sono delicati sui capelli, fornendo una tenuta forte. Inoltre si possono indossare come dei braccialetti e usare in base alle esigenze.

Super morbidi ed estensibili, questi scrunchies donano un aspetto fresco ed elegante ad ogni acconciatura.

Scrunchie bandana

Il modello che non puoi perderti? Lo scrunchie bandana, da sfruttare per creare tante acconciature splendide sia d’estate che d’inverno con un fashion hippie. Scegli il colore che preferisci in base all’umore e divertiti!

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram