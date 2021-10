Le Mary Jane sono le scarpe dell’autunno: ecco i modelli più trendy da avere

Che passione queste Mary Jane. Alzi la mano chi non aspettava altro il ritorno delle scarpe più cool di sempre che, vi confermiamo, si configurano come la tendenza imperdibile di questo autunno. Un accessorio retrò, dotato di un fascino senza tempo, che ci ha permesso di creare gli outfit più originali e sorprendenti di sempre.

E adesso, messe da parte le classiche ballerine e le décolleté, la nostra scarpiera grida un solo nome: quello delle Mary Jane. Queste affascinanti calzature, che abbiamo ritrovato anche nella fortunatissima serie Netflix The Bridgerton, sono tornate in auge scalando i trend di questa stagione.

L’estetica minimal e l’allure preppy del XIX secolo, in realtà, non hanno mai smesso di affascinarci. Ma le tendenze si sa, sono fatte per essere seguite. E con gli anni abbiamo lasciato da parte queste calzature per appassionarci a nuovi trend internazionali. Certo è che adesso, indossare le baby shoes, è un vero e proprio dovere!

Mary Jane: i modelli più trendy indossati da star e influencer

Non solo le protagoniste di The Bridgerton, però. Le Mary Jane sono state già sdoganate da celebrities e influencer e, ancor prima, dai migliori designer del settore che le hanno portate in passerella durante le fashion week di tutto il mondo.

Caratterizzate dall’iconico cinturino in pelle, che consente di creare dei look affascinanti e retrò, queste scarpe sono state già sfoggiate da tantissime celeb. Non ci resta che imitare il loro stile e lasciarci ispirare dagli outfit più iconici di questo autunno. E per farlo abbiamo selezionato i modelli più trendy da acquistare online, adesso!

Scarpe Mary Jane con tacco in vernice e suola spessa

L’iconico modello che ci affascina da sempre è tornato, ma con una rivisitazione che farà impazzire tutte le donne. Stiamo parlando delle Mary Jane in vernice nera con suola spessa che, declinate nella versione nera, possono essere indossate praticamente in ogni occasione. Non a caso si tratta del modello più richiesto su Asos. Il tacco largo e spesso è perfetto per creare degli outfit giornalieri da indossare a lavoro e per le commissioni in città. Come lasciarsele sfuggire?

Le trovate su Asos a soli 32,99 euro.

Ballerine Mary Jane a punta in velluto

Se state cercando una calzatura in grado di arricchire e personalizzare i look bon ton di questo autunno, allora le Mary Jane rivisitate in chiave moderna, sono il modello che fa per voi. Il classico cinturino, questa volta, è intrecciato ed è impreziosito dal tessuto vellutato. Anche la punta cambia e diventa protagonista assoluta di un outfit elegante, sensuale e di classe da indossare per ogni occasione.

Le trovate su Asos in super offerta a soli 18,70 euro adesso.

Scarpe Mary Jane a pianta larga con tacco

Che si tratti di un look da lavoro o di un outfit pensato per una passeggiata in centro con le amiche, le Mary Jane a pianta larga con il tacco medio sono perfette da indossare questo autunno. La suola spessa e il tacco largo, caratteristiche di estrema comodità, ci consentono di indossarle anche per più ore durante il giorno e di fare lo slalom tra gli impegni quotidiani. Il colore nero, inoltre, è adattabile a qualsiasi mix and match.

Trovate le Mary Jane a pianta larga con tacco medio su Asos al prezzo di 34,99 euro.

Mary Jane a punta in raso rosa e rosse

E chi lo ha deciso che nella stagione autunnale dobbiamo per forza accontentarci di indossare colori scuri o neutri? Del resto uno sguardo alle tendenze internazionali ci conferma che anche in questo periodo possiamo osare con nuance accese e vibranti, soprattutto nella scelta degli accessori.

E allora eccole le scarpe più cool del momento: le Mary Jane a punta col cinturino intrecciato rosa e rosse. Si tratta di calzature estremamente originali e bon ton, elegantemente arricchite dal materiale e dai colori scelti. Perfette per outfit formali e romantici.

Potete acquistarle su Asos adesso a soli 22,90 euro.

Scarpe Mary Jane con tacco e suola spessa rosse a quadri

C’è chi preferisce optare per l’eleganza formale, e chi invece non vede l’ora di lasciar trasparire tutta la sua grintosa personalità attraverso i look giornalieri. E nel secondo caso, abbiamo le scarpe che fanno per voi. Stiamo parlando delle Mary Jane con tacco e suola spessa, caratterizzate dalla trama tartan.

Queste calzature sono perfette per tutte le donne dall’anima punk rock, che non hanno paura di osare con look audaci e davvero originali. Siete tra queste?

Trovale le Mary Jane tartan su Asos adesso al prezzo di 50,99 euro.