Quale costume da bagno scegliere per valorizzare la figura?

Fonte: 123RF Consigli su come scegliere il costume da bagno

È tempo di mare ed è tempo di costumi da bagno! Ecco qualche consiglio pratico per te, perché tu possa scegliere il modello che ti valorizza al massimo!

Consigli per scegliere costume da bagno per valorizzare la figura

Scegliere il costume da bagno non è posi così difficile. Basta tenere a mente alcune dritte utili.

Pensalo come se fosse biancheria

Il costume da bagno, in particolare il bikini, è composto di un pezzo sopra e uno sotto, esattamente come la biancheria intima che porti tutti i giorni. Con cosa ti senti più a tu agio? Pensa al modello di reggiseno e slip che porti più volentieri e replica quel taglio per il costume!

Fai attenzione ai materiali

Anche il materiale fa la differenza: se hai bisogno di maggiore sostegno, cerca dei tessuti più rigidi e dei modelli più costruiti. Se invece preferisci forme più morbide, allora andranno bene anche tessuti non doppiati.

Quali sono le accortezze per scegliere il costume da bagno giusto in base al proprio fisico

Ricorda una cosa molto importante: il costume va considerato alla stregua di un capo di abbigliamento. Ogni fisico ha il suo modello, non ce n’è uno che vada bene per tutti! Non farti quindi condizionare dalle mode del momento, ma pensa a quello che ti fa sentire a tuo agio. In spiaggia come sui banchi di scuola, come al cinema, la regola è solo una: sentirsi bene con quello che ci mettiamo addosso! Ecco quindi qualche consiglio per te per orientarti nella giungla dei costumi da bagno.

Il reggiseno

Il reggiseno deve sostenere e contenere: se hai seno importante, preferisci modelli più costruiti, che ti aiutino a sorreggere bene il seno, magari con la spallina più larga e il ferretto. Viceversa, se non hai bisogno di sostegno, potrà andare bene anche un modello a fascia o a triangolo. Ricorda: i modelli con tanti laccetti geometrici sono molto glam, ma fanno a pugni con i segni dell’abbronzatura!

Lo slip

Se vuoi allungare la linea delle gambe, allora scegli modelli sgambati, anche con i laccetti. Se il lato B è il tuo forte, allora la brasiliana sarà perfetta per te! Se invece preferisci un po’ più di coprenza per sentirti a tuo agio, allora ricorda che i modelli a vita alta o con il fianco alto, un po’ dal look anni ’60, sono super trendy, oltre che molto chic!

L’intero

L’intero viene spesso snobbato perché tiene caldo oppure perché non permette una abbronzatura uniforme. Sono dell’idea però che se viene alternato con i bikini ci si possa abbronzare comunque! L’unico vero limite dell’intero è che non permette di mescolare le taglie della parte superiore e di quella inferiore, cosa che si può invece fare con il bikini. Per questo, se ti sei pazzamente innamorata di un costume intero, ma hai dubbi sul fitting, fai in modo che il seno sia la parte perfettamente sostenuta: una brava sarta saprà poi modificare la parte inferiore per adattarla alla tua fisionomia!