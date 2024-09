Alba Parietti e il costume di fine settembre: “Il tempo si è fermato”

Alba Parietti e l’estate, un connubio che ci ha accompagnato a più riprese sui social in questi caldi mesi. Un’estate che sembra non voglia finire per la conduttrice, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti in costume da bagno direttamente da Porto Ercole, dove si sta godendo gli “ultimi sprazzi” di sole e di mare insieme all’inseparabile compagno Fabio Adami.

Alba Parietti e il costume perfetto per l’estate

La Parietti è una vera icona e in molti sensi. Non da ultimo, per quanto riguarda lo stile: il costume da bagno indossato negli ultimi scatti estivi che ha condiviso su Instagram ne è una dimostrazione. Il costume intero è stato un must di questi mesi di sole e di mare, un capo che ha conquistato il cuore di moltissime donne, dalle più giovani alle over. E il motivo è molto semplice: unisce la comodità del bikini ma coprendo tatticamente i punti giusti, donando all’insieme quel tocco di eleganza in più, che non guasta mai.

L’Alba nazionale lo ha scelto di colore bianco, ottimo per mettere in risalto l’abbronzatura (o quel che ne resta). “Ultimi sprazzi di un’estate che vorremo non finisse mai”, ha scritto a corredo del piccolo carosello in barca tra le azzurre acque di Porto Ercole, splendida località balneare della Toscana.

Neanche a dirlo, il post ha fatto incetta di commenti: “Metterei la firma per un fisico così… Pazzesco”, “Sei sempre splendida… Alla faccia delle malelingue”, “Quanto sei bella e che foto stupende” e ancora “Sembra che il tempo si è fermato rivelaci il segreto, la nostra bellissima Alba”. Di “malelingue” in effetti non ne mancano mai nel piuttosto frequentato profilo Instagram della Parietti, ormai abituata a fronteggiare orde di hater che dedicano molto tempo a lasciarle commenti al vetriolo, talvolta ai limiti dell’offesa. Ma lei è così, continua dritta per la sua strada.

“Credo di dovere molto agli odiatori, ho avuto successo anche grazie a loro. Da anni c’è chi mi ritiene bella e intelligente (personaggi come Arrigo Levi, Don Gallo e molti altri) e chi mi detesta – aveva detto nella sua ultima intervista al Corriere della Sera -. Tutte le persone che mi vogliono bene mi dicono di non rispondere, ma non ce la faccio, è più forte di me. Alle volte replico per prendere in giro questi hater, alle volte sono proprio furibonda”.

Alba Parietti, 63 anni in pace con il proprio corpo

Piacersi non è scontato. Non lo è da giovanissime né tanto meno entrate negli anta, quando il corpo cambia del tutto naturalmente, com’è ovvio che sia. Accettare i cambiamenti è il primo passo per accettarsi in toto e in questo senso la Parietti ha dimostrato più volte di aver centrato l’obiettivo.

Partiva già da una buona base? Certamente, ma anche lì: non diamo tutto per scontato. Alba Parietti si è sempre mostrata in contesti e situazioni diversi, dai red carpet agli show televisivi dove trucco e parrucco non mancano, fino agli scatti al naturale come questi ultimi postati su Instragram. Spesso usa i filtri e no, non se ne vergogna. L’unica cosa che conta, alla fine, è essere sé stessa, a seconda del momento.

“Non depongo le armi e non mi faccio dire da nessuno come invecchiare – aveva aggiunto nell’intervista di cui sopra -. Certo non sfido le ventenni: io le donne le amo tutte. Quando una donna vince, ce l’ho fatta un po’ anche io. La battaglia del tempo che passa è con me stessa. Io che pensavo di sentirmi vecchia molto prima dei 60, ora mi sento giovane. (…) Sono soddisfatta. Non mi sono stravolta, ho mantenuto un aspetto quasi simile a prima e ho sempre dichiarato tutto quello che ho rifatto. E se vedo una bella ‘anziana’, se vedo Jane Fonda non mi viene da dire ‘ma ha fatto il lifting’, piuttosto resto estasiata dalla sua bellezza e questo mi aiuta a invecchiare meglio”.