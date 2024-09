Alba Parietti: “Non mi faccio dire da nessuno come invecchiare”

Alba Parietti non teme di esporsi sui social, come del resto fanno moltissimi volti noti dello spettacolo. E, cosa non meno importante, è assolutamente consapevole di essere amata da molti ma anche detestata da alcuni. Dopo una vita sotto ai riflettori ne ha viste e sentite tante e no, di certo non è qualche commento a metterla in difficoltà. La Parietti risponde per le rime senza troppi problemi a chi la attacca, in genere per cose futili, e se c’è una cosa che certuni non sembrano proprio digerire è il fatto che viva la sua età (63 anni compiuti lo scorso luglio e portati divinamente) in un modo che tutte e tutti dovremmo augurarci: esattamente come vuole.

Alba Parietti contro gli odiatori social

Alba Parietti è così. Dice quello che pensa senza troppi giri di parole, si mostra più o meno vestita, usa i filtri e poi stupisce con scatti senza make up. Segue semplicemente il suo flusso, serenamente. A disturbare questa serenità, però, ci mettono sempre lo zampino gli odiatori (“hater”, se vogliamo dirlo alla maniera internationale) a cui lei ormai ha fatto il callo, come si suol dire.

Inevitabilmente esporsi sui social ci mette tutti (non solo i VIP) di fronte al rischio di ricevere valanghe di critiche e commenti spesso del tutto inappropriati, oltre che volgari e cattivi. La Parietti con la sua lunghissima carriera e le spalle ben larghe e resistenti arriva persino a ringraziarli, come nell’ultima intervista al Corriere della Sera: “Credo di dovere molto agli odiatori, ho avuto successo anche grazie a loro. Da anni c’è chi mi ritiene bella e intelligente (personaggi come Arrigo Levi, Don Gallo e molti altri) e chi mi detesta”. Poi ha aggiunto: “Tutte le persone che mi vogliono bene mi dicono di non rispondere, ma non ce la faccio, è più forte di me. Alle volte replico per prendere in giro questi hater, alle volte sono proprio furibonda”.

Il rapporto con il proprio corpo

Molti commenti dei cosiddetti hater si riferiscono alla sua immagine: le labbra rifatte, i filtri, le pose “troppo” sexy, abiti “inadatti” alla sua età. E lei, in tutta risposta, va dritta per la sua strada. “Non depongo le armi e non mi faccio dire da nessuno come invecchiare – ha detto sempre al Corriere -. Certo non sfido le ventenni: io le donne le amo tutte. Quando una donna vince, ce l’ho fatta un po’ anche io. La battaglia del tempo che passa è con me stessa. Io che pensavo di sentirmi vecchia molto prima dei 60, ora mi sento giovane”.

E in merito al rapporto con il proprio corpo, si sente del tutto in pace: “È proprio così, sono soddisfatta. Non mi sono stravolta, ho mantenuto un aspetto quasi simile a prima e ho sempre dichiarato tutto quello che ho rifatto. E se vedo una bella ‘anziana’, se vedo Jane Fonda non mi viene da dire ‘ma ha fatto il lifting’, piuttosto resto estasiata dalla sua bellezza e questo mi aiuta a invecchiare meglio”.

La nuova avventura televisiva con Chiambretti

Soddisfatta del proprio corpo e del proprio aspetto, ma anche del proprio lavoro. Piero Chiambretti l’ha voluta nel cast di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, che ha preso il via lo scorso 12 settembre su Rai 3.

“Mi ha fatto piacere che Piero mi abbia chiamato: abbiamo cominciato insieme, giovanissimi, a GRP, TV di Torino. Ricordo che la direttrice della radio ci licenziò entrambi perché diceva che eravamo negati e dovevamo cambiare mestiere. Ora siamo di nuovo insieme e mi sento protetta da lui. Mi sto divertendo molto“, ha raccontato nell’intervista.