Fonte: IPA Alba Parietti

“Sfida accettata”. Così Alba Parietti su Instagram ha condiviso una foto in costume a rete, mettendo da parte tutte le insicurezze, su sua stessa ammissione, e mostrandosi più pazzesca che mai. Il tema dei filtri è ancora oggi molto sentito: nonostante l’impegno delle Vip nel sostenere il movimento Body Positivity, non è facile condividere foto in cui ci si mostra per come si è, senza trucco e senza inganno, come si suol dire. Ma la Parietti non teme confronti né critiche.

Alba Parietti, la foto in costume con e senza filtri

“Metto da parte le mie insicurezze, accetto i consigli preziosi del mio fidanzato, dei miei amici e di molti di voi”. Con queste parole, Alba Parietti ha scelto di condividere due foto: in una si mostra senza filtri, spettinata, struccata. Uno scatto in cui, oltretutto, è bellissima.

Nella seconda foto, invece, sono presenti i filtri, quella patina che “rimuove” rughe, imperfezioni, trasmettendo talvolta un’idea di perfezione che, alla fine, non rappresenta nulla, né la sostanza né il vero essere di una persona. Ma non è questo il caso.

“Mi presento struccata, spettinata, uscita dall’acqua e senza filtri. Totalmente senza. Mi spoglio di ogni umana vanità”. E si dice anche pronta ad affrontare qualsiasi critica che verrà. Certo, non sono mancate, ma anche tanto supporto (e per fortuna). “Certo che una bella donna in forma e di successo ne genera bile tra le persone invidiose”.

Forse i filtri aiutano di certo a correggere la luce, l’esposizione, o magari, per un po’ di vanità, rappresentano uno strumento con cui giocare, ma senza abusarne. Eppure, tutt’oggi non sono molte le Vip che rinunciano ai filtri, anche le più insospettabili. Ma la Parietti, come dicevamo, non teme alcun confronto, infatti ha aggiunto ironizzando: “Ecco la foto con i filtri, la differenza è abissale. In effetti sono irriconoscibile. E naturalmente chi è senza peccato scagli il primo filtro”. Le correzioni sono praticamente minime: notate differenze?

Come si tiene in forma Alba Parietti?

Quali sono i segreti beauty di Alba Parietti? Come fa a tenersi così in forma? Perché, al di là dei filtri, è semplicemente stupenda: una donna che è sempre stata bellissima, icona sexy degli anni ’90. Eppure, su sua stessa ammissione, non ha mai seguito un regime alimentare restrittivo. Sì, qui entra in gioco la genetica: “Non sono un tipo da dieta, non le ho mai fatte. Sono fortunata. Non faccio nulla. Davvero. Un po’ di sport. Pratico un’ora e mezzo di nuoto al giorno, al mare, fatto bene, con impegno, ma soltanto d’estate”.

Non è la prima volta che la Parietti condivide degli scatti senza filtri, a onore del vero. Più volte, nel corso degli anni, ha invitato i suoi follower a “scatenarsi”, aspettandosi critiche che puntualmente sono arrivate, perché – purtroppo – i social media sono un’arma a doppio taglio. Eppure, è sempre bello vedere una Vip come Alba mettersi in gioco, perché in grado di ispirare, di promuovere un’ideale di bellezza che non è fatto solo di filtri strategici sui social. Ma persino di ironia.