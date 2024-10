Bruno Mars compie 39 anni: le sue canzoni più belle

Buon compleanno Bruno Mars: ripercorriamo le canzoni più belle del cantante di "The lady song" in un mix di romanticismo e funk

L’8 ottobre 2024 Bruno Mars, nome d’arte di Peter Gene Hernandez, compie 39 anni. Nel corso della sua carriera, il cantante è diventato uno degli artisti più versatili e influenti del panorama musicale contemporaneo, grazie al suo mix unico di pop, R&B, soul e funk.

Con una presenza scenica carismatica e una voce inconfondibile, ha collezionato numerosi premi e ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Dalle ballate romantiche che parlano d’amore profondo ai pezzi funk travolgenti che ti fanno ballare, Mars ha saputo reinventarsi più volte, regalando al pubblico hit che restano nel tempo.

Per celebrare il suo compleanno, facciamo un viaggio tra le sue canzoni più iconiche, quelle che ci fanno ballare, cantare e innamorare ogni volta che le ascoltiamo.

Le canzoni più belle di Bruno Mars

“Just the way you are”

Impossibile parlare della discografia di Bruno Mars senza menzionare Just the way you are. Uscita nel 2010, questa canzone è uno dei primi grandi successi del cantante ed è diventata uno dei brani romantici più iconici della sua carriera. Con un testo semplice ma sincero, è un inno all’amore incondizionato e all’accettazione di sé.

Mars canta di una bellezza che non ha bisogno di cambiamenti, rendendo questa canzone un vero classico per chi desidera celebrare l’autenticità e l’amore puro. Il successo di questa ballad ha lanciato Mars nella stratosfera musicale, vincendo anche il Grammy come Best Male Pop Vocal Performance nel 2011.

“Grenade”



Tra le ballad più intense e drammatiche di Bruno Mars, Grenade racconta di un amore finito, in cui il protagonista, nonostante il dolore, farebbe di tutto per la persona amata, anche “saltare su una granata”. Una dichiarazione d’amore molto più cupa rispetto alle altre canzoni scritte da Mars, in cui il cantante racconta tutto quello che sarebbe diposto a fare per vivere un amore corrisposto. La canzone, fin dalla sua uscita, ha scalato rapidamente le classifiche, dimostrando ancora una volta la capacità di Mars di scrivere pezzi che colpiscono il cuore di chi li ascolta.

“Marry You”

Decisamente più leggera e romantica rispetto a Grenade, Marry You è invece una canzone che incarna la spensieratezza dell’amore e la voglia di seguire l’impulso del momento. Con il suo ritmo allegro e il testo romantico, il brano descrive un’improvvisa proposta di matrimonio, celebrando la gioia di prendere decisioni spontanee in nome dell’amore.

La canzone è un classico per cerimonie e proposte, conquistando gli ascoltatori con il suo tono dolce e leggero e diventando uno dei brani più utilizzati sui social all’interno dei contenuti a tema matrimonio.

“The lazy song”

Pensando a Bruno Mars nel 2011 è difficile non ricordare una serie di scimmie con gli occhiali da sole mentre dondola la testa a tempo di musica. Quei primati sono i protagonisti del video di The lazy song, una canzone che celebra quelle giornate in cui non si vuole fare assolutamente nulla. Con il suo sound rilassato e il testo divertente, il brano di Mars è diventato un inno per tutti quelli che, almeno una volta, hanno deciso di prendersi una pausa dal mondo e godersi un po’ di relax.

“Locked out of heaven”

Con un sound che mescola pop e rock, Locked out of heaven è una delle canzoni più energiche di Bruno Mars. Ispirata al sound dei Police, questa hit parla di una relazione così intensa da far sentire in paradiso. Il ritornello travolgente e il ritmo incalzante la rendono perfetta per chi cerca un’esplosione di energia e dimostra la versatilità di Mars nel padroneggiare diversi generi.

“When I was your man”

Nel 2012 Bruno Mars pubblica When I was your man, una delle sue ballate più malinconiche e personali. Un pezzo delicato in cui l’artista racconta il rimpianto di un amore perduto sulle note di un piano accompagna perfettamente la sua voce, mettendo in risalto l’emotività del testo.

“Treasure”

Con Treasure, nel 2013 Bruno Mars ci regala un’altra traccia funky irresistibile. Questo brano, che strizza l’occhio alla disco music degli anni ’70, è un inno alla bellezza e all’ammirazione. Il protagonista del brano ricorda alla donna che ama quanto è bella. Il ritmo coinvolgente e il mood allegro l’hanno resa un successo immediato.

“Uptown Funk”

Se si parla di impronta funky, menzionare Uptown Funk è d’obbligo. Una canzone nata da una collaborazione esplosiva con Mark Ronson che ha dominato le classifiche di tutto il mondo per settimane, diventando uno dei brani più rappresentative di quegli anni. Funky, divertente e con un ritmo che ti fa venire voglia di ballare dal primo all’ultimo secondo, Uptown Funk è un vero inno alla spensieratezza e alla gioia di vivere.

“24K Magic”

24K Magic è la definizione di festa pura. Con un forte richiamo agli anni ’80 e un mix irresistibile di funk, R&B e pop, questa canzone è stata un inno ai party e all’edonismo. Il video musicale e il sound brillante hanno catapultato il brano in cima alle classifiche. È una traccia che trasuda carisma e stile, che conferma ancora una volta il talento di Bruno Mars nel farci divertire.

“That’s what I like”

Uno dei brani più smooth di Mars, That’s what I iike è una dichiarazione d’amore fatta di lusso e piccoli piaceri quotidiani. Il protagonista racconta alla persona che ama tutto quello che può offrirle, incoraggiandola a comunicargli tutti i suoi desideri. Con il suo ritmo rilassato e sensuale, questa canzone ha permesso a Mars di aggiudicarsi numerosi premi tra cui il Grammy per la miglior canzone R&B nel 2018.

“Die with a smile”

Ultima, ma non per importanza, è Die with a smile: una delle ultime canzoni di Bruno Mars che, in collaborazione con Lady Gaga, punta a farci cantare e sognare un amore potente con un pizzico di malinconia.

Una ballad che, con potenti giri di chitarra e voci limpide, ci porta in un’atmosfera anni ’70 raccontando la storia di due persone che si amano in modo potente, tanto da voler passare ogni momento insieme, anche la notte prima della fine del mondo.