Selena Gomez in total black a Los Angeles: l’abito senza spalline con strascico è pura eleganza

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Selena Gomez

La serata della premiere di Emilia Pérez a Los Angeles ha visto la meravigliosa Selena Gomez brillare sul red carpet con un look che ha lasciato tutti senza fiato. La cantante e attrice, sempre impeccabile e affascinante, ha scelto per l’occasione un sofisticato abito nero firmato Elie Saab, confermando ancora una volta la sua inconfondibile eleganza e il suo stile impeccabile.

L’eleganza senza tempo di Selena Gomez

Selena Gomez ha optato per un abito senza spalline, un capo che ha saputo valorizzare la sua figura in modo straordinario.

Il corpetto, avvolto da un intricato design in satin, creava un gioco di volumi che si fondeva perfettamente con la gonna in taffetà, donando all’abito una struttura a colonna che si estendeva fino a un delicato strascico. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di raffinatezza in più, rendendo il look della cantante assolutamente indimenticabile.

L’abito scelto da Selena Gomez per la premiere di Emilia Pérez rappresenta l’apice della sofisticazione. Il nero, un classico intramontabile, ha dominato la scena con la sua eleganza senza tempo, mentre la scelta di un modello senza spalline ha messo in risalto le spalle dell’attrice, conferendole un’aria sensuale ma raffinata.

Fonte: Getty Images

Il drappeggio del satin sul busto creava una silhouette armoniosa, mentre il tessuto taffetà della gonna contribuiva a un effetto avvolgente e lussuoso.

Non potevano mancare gli accessori, che hanno completato il look di Selena Gomez in modo magistrale. L’attrice ha indossato guanti neri in pelle che si estendevano oltre il gomito, richiamando le atmosfere glamour d’altri tempi, e delle eleganti décolleté nere in pelle verniciata con punta affilata. A illuminare il tutto, orecchini a cerchio in diamanti, un dettaglio prezioso che ha reso il suo look ancora più scintillante.

Il trucco e l’acconciatura: un tocco di glamour moderno

L’eleganza di Selena Gomez non si ferma al suo abito, ma si estende anche al trucco e all’acconciatura scelti per l’occasione. La cantante ha optato per un chignon tirato e lucido, un’acconciatura minimalista che metteva in risalto i lineamenti delicati del suo viso e che le donava un tocco contemporaneo e sofisticato.

Fonte: Getty Images

Per quanto riguarda il trucco, Selena ha puntato su uno stile glamour ma raffinato. I suoi occhi sono stati messi in risalto con uno smokey eyes nelle tonalità del grigio scuro, mentre le guance, leggermente rosate, aggiungevano un tocco di colore naturale.

Il rossetto nude opaco completava il look in modo discreto, lasciando che fosse il suo sguardo magnetico a catturare l’attenzione di tutti i presenti.

Selena Gomez e il suo tour di stile per Emilia Pérez

Questa apparizione a Los Angeles è solo l’ultima di una serie di look mozzafiato che la nuova compagna di Benny Blanco ha sfoggiato durante il tour promozionale di Emilia Pérez.

Fonte: Getty Images

Dal red carpet di Cannes, dove ha incantato in un abito di Saint Laurent, fino a Londra, con due straordinari look firmati Oscar de la Renta, l’attrice ha dimostrato di saper giocare con la moda in modo impeccabile, mantenendo sempre la sua essenza elegante e glamour.

Il film, che uscirà nelle sale il 1º novembre e sarà poi disponibile su Netflix, racconta la storia di quattro donne straordinarie in Messico, ognuna alla ricerca della propria felicità. La cantante di Love On, che interpreta Jessi Del Monte, è stata elogiata per il suo ruolo e la sua partecipazione a questo progetto ha già ricevuto standing ovation e riconoscimenti in diversi festival, tra cui il Toronto Film Festival.