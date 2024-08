Costumi in stile Fifties: come indossarli e abbinarli

Ecco tutte le idee di look per abbinare i costumi in stile anni '50

Fonte: 123RF Idee di look con i costumi anni '50

I costumi in stile Fifties non passano mai di moda, anzi: ogni anno che passa diventano sempre più glam! Ecco qualche idea di look su come indossarli e abbinarli.

Costumi in stile anni ’50: perché ci piacciono

In un mondo in cui sembra andare sempre più di moda tutto quello che lascia scoperta la maggiore percentuale di pelle possibile, i costumi dal gusto anni ’50 ci ricorda che il nostro essere eleganti non dipende affatto da quanto scopriamo, ma da quanto sappiamo gestire il nostro stile e la nostra figura in un modo che ci rappresenta. In più, lo stile Fifties è un evergreen che non stanca mai, che, riadattato e rivisitato, è sempre contemporaneo, non solo per i costumi da bagno!

A chi stanno bene

Dal momento che i costumi in stile anni ’50 sono più coprenti, riescono a valorizzare una bella varietà di fisionomie, in particolare quelle morbide.

Il reggiseno

I reggiseni, sia a fascia che con le spalline, hanno una forma ampia e avvolgente, più contenitiva e costruita rispetto ai triangolini e alle fasce moderne. Si adattano quindi alla perfezione a chi ha un seno importante, che ha bisogno di sostegno, regalando un’allure vintage super sexy!

Fonte: 123RF

Lo slip

Lo slip è a vita alta e a culotte, praticamente tutto il contrario di quello che si vede per la maggiore sulle spiagge. La vita alta è perfetta per contenere l’addome e i fianchi. L’unica controindicazione è che, non essendo molto sgambati, questi slip possono accorciare la linea della gamba. Per ovviare, cercate di equilibrare l’insieme, scegliendo culotte che arrivino sotto all’ombelico se la sgambatura è meno alta. Se invece avete busto corto e gambe lunghe, questo tipo di sgambatura è estremamente valorizzante per la vostra fisionomia.

L’intero

Il costume intero da gusto anni ’50 è strepitoso e quando mai attuale. Perfetto per chi vuole contenere l’addome e ha seno morbido, può essere scelto sia in tinta unita che in fantasie come i pois o i quadretti Vichy. Anche la costruzione può aiutare: un’arricciatura laterale, ad esempio, è ideale per chi invece ha una struttura sottile, in modo da creare curve e movimento.

Come indossarli

La cosa bella di questi costumi è che, essendo più coprenti, possono essere indossati quasi come se fossero dei capi di abbigliamento, in particolare gli interi, che si prestano ad essere portati come se fossero un body, anche con con pantaloni palazzo e scarpe piatte, oppure, se vogliamo restare in tema Fifties, con gonne a ruota e ballerine.

Come abbinarli

Quando si parla di capi dal sapore vintage, per renderli freschi e attuali, è necessario svecchiarli un po’, a meno che non ci piaccia proprio il gusto Fifties (il che va benissimo, ma, appunto, va considerato). Svecchiare un look con un costume vintage riguarda un po’ tutto: parei, abiti, canotte e shorts… tutti possono essere resi contemporanei o vintage a seconda degli abbinamenti. Come abbinerete questi capi, dipende solo da quanto vorrete calarvi nel gusto anni ’50 o meno. Gli accessori soprattutto sono determinanti per caratterizzare il look.

Fonte: 123RF

I gioielli e gli occhiali

Se vogliamo restare in tema vintage, saranno perfetti occhiali cat eye e orecchini a bottone, tondi, ampi e colorati. Se invece vogliamo portare questo stile al presente, sceglieremo occhiali dal taglio futuristico oppure XXL e bijoux in metallo, voluminosi, oppure, in alternativa, minuscoli e super minimal.

Le calzature

Le calzature sono un altro accessorio che può davvero fare la differenza. Se indosserete sandali peep toe con una piccola zeppa sarete perfettamente allineate con il mood del costume da bagno. Se invece volete tornare al ventunesimo secolo, allora andate di ciabattine piatte in materiali insoliti, come il pvc, magari coloratissime e insolite. In alternativa, potete pensare a infradito piatti, anche capresi gioiello, che diano il tocco particolare e luminoso all’insieme.