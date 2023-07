Weekend al mare, come vestirsi nel modo giusto?

Fonte: Getty Images Consigli per una valigia da mare

Ormai l’estate è inoltrata e, tempo permettendo, possiamo finalmente trascorrere qualche weekend lungo al mare. Con la famiglia, da sole o con gli amici o con la dolce metà, il look deve essere impeccabile e permetterci di affrontare lunghi viaggi in auto o in treno, ma anche di aver tutto con noi per le passeggiate sugli scogli alla ricerca di un posticino isolato dove prendere il sole, lontane dalla ressa.

I must have per un weekend al mare

Per il viaggio

Una buona idea è quella di indossare il costume da subito, così appena arrivate in spiaggia potrete svestirvi e tuffarvi in acqua. Sopra potete mettere un top sbracciato o una canotta, che vi permetteranno di affrontare il caldo, ma ricordatevi di tenere sempre a portata di mano un golfino o una sciarpa di seta per riparavi dall’aria condizionata durante il viaggio, soprattutto se viaggiate sui mezzi. Un paio di sandali bassi in cuoio (tipo Birkenstock o capresi) o un paio di sneakers saranno perfetti per completare il look.

Per la spiaggia

Per essere super comode, portatevi un minidress fiorato o un copri costume trasparente. Non dimenticate il cappello in paglia per riparare il viso dal sole e un paio di infradito in gomma, da utilizzare sulla sabbia, ma anche per capatine al bar della spiaggia. Una bella borsa in paglia o canvas sarà perfetta per contenere i solari, gli occhiali da sole, il libro o il magazine preferiti e l’asciugamano da stendere sul lettino o sugli scogli

Per la sera

Se siete state invitate a un aperitivo o a una festa in spiaggia, potete abbinare al vostro costume intero una camicia aperta o un paio di shorts e completare il look con piccoli gioielli dorati o coloratissimi. Rimanere a piedi nudi darà il tocco chic al vostro look. Se invece prevedete di andare in qualche locale, abiti leggeri in fibre naturali come lino, seta o cotone, da accessoriare con dettagli in rafia o cuoio, saranno perfetti per un look più sofisticato, ma sempre easy chic.

Idee outfit weekend al mare

Al mare, per stare davvero bene, bisogna sentirsi comode: via libera quindi ad abiti ampi e leggerissimi, pantaloni palazzo fluidi da abbinare a top corti, anche crop, se vi piace l’idea. Benissimo anche minidress svolazzanti, se le gambe sono il vostro punti di forza. Eviterei tutto quello che è troppo fasciante: fa caldo e diventa immediatamente poco pratico.

Look per un weekend al mare

Con le amiche

Con le amiche, viva la spensieratezza, ma con un tocco di coolness! Camicie aperte, anche in jeans, sul costume da bagno, abitini leggerissimi, sandali flat e accessori coloratissimi: gli ingredienti per un weekend all’insegna di chiacchiere e divertimento ci sono tutti!

Con il fidanzato

Se il vostro sarà un weekend romantico, allora non dimenticate di mettere in valigia un abitino sexy per la sera e magari un costume cut out o un modello un po’ particolare, che vi faccia sentire a vostro agio, ma anche super seducente, anche in spiaggia.

Con la famiglia

Le vacanze in famiglia sono all’insegna del relax: costumi comodi e senza troppi fronzoli, shorts e pullover leggeri per uscite in barca all’ultimo momento, abiti lunghi e freschissimi per una cena in compagnia, il tutto da completare con sandali flat, borse di paglia e occhiali XXL.