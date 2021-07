Camicia in spiaggia: ecco come portarla con stile

editato in: da

Mi piace moltissimo la camicia in spiaggia, ma ho paura di non saperla portare: mi dai un consiglio?

La camicia in spiaggia, e più in generale al mare, è un capo che personalmente considero un eccellente passe partout, adatto praticamente a qualunque tipo di fisico e che ci fa diventare immediatamente chic senza sforzo. Vediamo insieme come portarla e perché è un capo da mettere nella nostra valigia per il mare.

Camicia in spiaggia, come portarla con stile: il tessuto

Particolare fondamentale: è bene che la camicia sia in tessuto naturale, preferibilmente lino o cotone, magari mussola di cotone o garza, che sono leggerissimi e facili da indossare anche quando le temperature si alzano. Questi materiali naturali e traspiranti vi permettono di portare la vostra camicia sopportandone le maniche nonostante il caldo e l’afa. Evitate le fibre sintetiche o le trame che tendono a stropicciarsi, come il popeline o l’Oxford, che, pur essendo in cotone, si sgualciscono subito e, a differenza del lino, che è bello anche stropicciato, sanno immediatamente da sciatto.

Camicia in spiaggia, come portarla con stile: il taglio

Il taglio della camicia deve essere super morbido e preferibilmente oversize. Perfette le camicie dei mariti o dei fidanzati, da portare proprio come copricostume, con le maniche arrotolate. Cercate modelli dal taglio dritto, senza pinces, quindi nulla di sfiancato o fasciante: la camicia al mare va proprio portata come se fosse un capo spalla, in modo easy. Per questo motivo è perfetta anche sui fisici morbidi e può essere un capo super chic per chi, anche al mare, preferisce coprire le braccia.

Camicia in spiaggia, come portarla con stile: il colore

Per me il bianco la fa assolutamente da padrone, ma potete variare sul tema a seconda dei vostri gusti e del vostro umore! Nero, colori forti o tinte pastello funzionano, magari abbinati al costume.

Camicia in spiaggia, come portarla con stile

Portatela in modo easy, direttamente sopra al costume oppure con un paio di shorts in denim. Per quanto riguarda gli accessori, restate su materiali e dettagli che ricordano lo stile boho chic: collane lunghe di metallo, pietre dure, sandali in rafia o cuoio raso terra, borse e cappelli di paglia saranno perfetti.