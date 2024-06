Stefano De Martino si è fatto in strada in Rai, passando dalla seconda serata al prime time: tocca a lui dopo Amadeus ma c'è chi parla di una raccomandazione politica

Fonte: IPA Stefano De Martino

L’ascesa di Stefano De Martino in Rai è innegabile. I numeri parlano per l’ex ballerino, che negli ultimi anni si è confermato come porta bandiera della nuova generazione di conduttori nella Tv di Stato. Molto apprezzato da varie generazioni, il che lo rende preziosissimo. Sorriso sempre pronto, grande fascino e presenza. Ha ottenuto ottimi riscontri in varie fasce orarie, circondandosi costantemente di un vasto gruppo, in parte di fedelissimi. E ora? Lo attende il grande salto, ma c’è chi dice sia stato favorito in questo.

Stefano De Martino raccomandato

L’addio di Amadeus ha lasciato un vuoto che la Rai ha necessità di colmare in tempi rapidissimi. Sono varie le pedine in movimento in questa fase, come dimostra l’assegnazione di Reazione a Catena a Pino Insegno, che nell’ultimo anno è stato indicato come raccomandato da Giorgia Meloni.

Per Stefano De Martino il discorso sarebbe differente. Pronte ad aprirsi per lui le porte dello studio di Affari tuoi. Lo storico programma ha mandato in onda l’ultima puntata condotta da Amadeus, nella commozione generale dei fan sul web, che hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram. Toccherà proprio al presentare di Bar Stella e Stasera tutto è possibile prendere il suo posto, proponendo uno stile ben differente. La sottile ironia e un’evidente presenza scenica, rappresenteranno di certo elementi nuovi.

Ma chi lo avrebbe raccomandato? Dagospia ha fatto il nome di Arianna Meloni, sorella della premier. Si vocifera di un chiaro apprezzamento, che avrebbe portato a scegliere De Martino per la promozione in prime time. Dopo tanto gossip, è stata proprio lei a prendere la parola.

Le parole di Arianna Meloni

Si parla da tempo dell’ascesa possibile di Stefano De Martino. La Rai ha assoluta necessità di svecchiarsi, dando spazio a volti differenti. Lo dimostra la promozione in prima serata di Francesca Fagnani, che ha ricevuto fiducia nel passaggio dalla seconda alla prima serata. Una mossa azzeccata, che ha dato immediati frutti.

Intervistata da Piero Chiambretti, la conduttrice ha parlato del proprio futuro e non è da escludere una permanenza, contribuendo alla nuova classe di conduttrici. Per De Martino si era vociferato anche dell’opzione Sanremo, ma è chiaro che per il dopo Amadeus si siano voluti evitare altri Festival fuori dalla norma. Si è scelto Carlo Conti per essere certi di un non flop, almeno sul fronte di una metà del Paese, quella più matura.

La chance per il presentatore napoletano è però giunta ed è di quelle importanti. Con Affari tuoi cambierà la percezione che parte del pubblico avrà di lui. Si tratterà inoltre di un appuntamento con il pubblico giornaliero.

Dagospia aveva inoltre parlato di un nuovo contratto firmato, che avrebbe portato il suo cachet a quota 8 milioni di euro. I rumor non erano stati commentati né da una parte né dall’altra. Tramite Ansa, però, Arianna Meloni ha deciso di rompere il silenzio. Su di lei si è scritto tanto sui social, ipotizzando anche ci fosse stato un incontro privato tra i due. Ecco le sue parole:

“Non ho mai avuto modo di conoscere Stefano De Martino. Guardo molto poco la Tv e non mi interesso delle dinamiche in Rai. Mi occupo h24 solo di Fratelli d’Italia. Fantasy per fantasy, al giornalismo creativo preferisco di gran lunga grandi saghe come il Trono di Spade”.