Striscia contro Affari tuoi e le vincite pilotate: “Lo dimostra uno studio”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Nel servizio andato in onda il 21 marzo di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci si è concentrato nuovamente sulle “vincite pilotate” ad Affari tuoi. Il programma dei pacchi, che sta continuando a riscuotere un successo stratosferico, viene dunque messo in discussione mediante indagini condotte sul budget. Pertanto, sono state analizzate ben 169 puntate: ecco il risultato.

Striscia la Notizia contro Affari tuoi: lo studio

“Possiamo dire che ad Affari tuoi il gioco è pilotato tramite la continua interazione del giocatore con il Dottore”, con un nuovo servizio di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci, si è tornati sul tema della vincite pilotate nel game show di Rai1, condotto oggi da Stefano De Martino. A sostenere l’affermazione uno studio statistico e l’intervento del dott. Gianandrea Giacchetta, ricercatore universitario di Economia Applicata.

“Abbiamo analizzato le ultime 169 puntate, quelle condotte da Stefano De Martino, e abbiamo rilevato una vincita media di 31.133 euro“, queste le parole del dott. Gianandrea Giacchetta all’inviata Rajae Bezzaz. “In particolare ci siamo chiesti se il gioco fosse completamente in mano al caso. Così, per analizzare meglio il problema, ho prodotto dei grafici a barre da cui rileviamo dei picchi in prossimità delle vincite pari a 0 euro e di quelle comprese tra i 20.000 e i 75.000 euro. Mentre se il gioco fosse tutto in mano al caso ci attenderemmo un grafico sostanzialmente piatto“.

Le indagini di Striscia la Notizia

Da tempo Striscia la Notizia sta concentrando i suoi sforzi per dimostrare che la fortuna con Affari tuoi c’entri ben poco, portando a sostegno della tesi i dati, ma non solo. Ci sono poi le parole di Max Giusti nel podcast Tintoria, che risalgono a settembre 2024. “Ai suoi tempi si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata”. Un numero in linea con l’attuale edizione, che è condotta da Stefano De Martino dopo l’addio di Amadeus alla Rai.

C’è da dire che il Dottore, ovvero Pasquale Romano, l’autore del programma, aveva smentito l’esistenza di un budget durante un’intervista a La Verità. “Le variabili sono infinite e ha quindi un’aleatorietà che nessun gioco ha”. La battaglia del tg satirico va avanti da tempo, anche a novembre 2024 è stata messa in dubbio l’irregolarità del game show, interpellando sempre esperti di statistica come Vincenzo Mauro, professore dell’Università di Macerata.

“La sequenza di pacchi ricchi che ho osservato nel 2024 accade una volta ogni 100.000 anni. Vi faccio un esempio: sedersi a caso allo stadio di San Siro e azzeccare il posto del biglietto che hai in tasca è più probabile di quello che ho osservato quest’anno. Non è un caso: i numeri mandano un messaggio rigoroso”. All’epoca, anche Stefano De Martino aveva commentato le indagini di Striscia: “Fa parte della natura di Striscia. Sollevare dubbi è legittimo. Il vero punto è dimostrare le cose e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003″.