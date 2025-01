Stefano De Martino, chi è Pina che ha fatto discutere ad Affari tuoi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 16 gennaio 2025, è andata in scena una partita che ha fatto chiacchierare non poco il pubblico. Protagonista della serata è stata Pina, un’operaia tessile di Montenero di Bisaccia, un piccolo comune del Molise. Accanto a lei, nel ruolo di impeccabile conduttore, Stefano De Martino, che con la sua ironia e il suo stile inconfondibile è riuscito a sdrammatizzare anche i momenti più intensi della puntata.

Chi è Pina, la protagonista della controversa puntata di Affari Tuoi

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 16 gennaio 2025, la concorrente Pina ha scatenato un acceso dibattito. Operaia tessile di Montenero di Bisaccia, in Molise, Pina è una donna dal carattere deciso e dalla lunga esperienza di vita.

Madre di due figli e sposata da 27 anni con il marito Luca, è arrivata ad Affari Tuoi con un mix di emozione e determinazione. La sua storia ha colpito il pubblico non solo per le sue scelte di gioco, ma anche per il suo legame con il numero 13, dedicato al ricordo del padre e del fratello scomparsi.

La “giocata” di Pina

La serata ha preso una piega emozionante quando Pina, visibilmente commossa, ha deciso di cambiare il pacco inizialmente scelto con il numero 13. “Questo numero mi lega a mio padre, che non c’è più, è la sua data di nascita”, ha raccontato la concorrente tra le lacrime. Un momento toccante, reso ancora più intenso dalla regia che ha saputo valorizzare la scena con una colonna sonora delicata.

Durante la partita, Stefano De Martino è stato come sempre un maestro nel gestire il ritmo dello show, alternando battute e momenti di riflessione.

La scelta: accettare o rischiare?

La partita ha raggiunto il culmine quando il Dottore ha offerto 75mila euro. Una somma generosa, che Pina ha deciso di rifiutare per inseguire il sogno del pacco da 200mila euro. Un gesto audace che ha subito scatenato un acceso dibattito sui social.

Alcuni spettatori hanno criticato la scelta della concorrente, definendola troppo rischiosa, mentre altri hanno difeso il coraggio di Pina, sottolineando come ogni decisione presa in quelle circostanze sia carica di emozione e pressione.

“Io al posto suo non avrei accettato nemmeno i 45mila euro. Con quel podio intatto, avrei continuato a giocare fino alla fine”, ha scritto un utente su X. Un altro commento ha invece difeso Pina: “Siete troppo severi con lei. Non conoscete il valore dei soldi? Accettare è stata una decisione saggia per garantire un futuro ai suoi figli”.

La tensione è esplosa definitivamente quando, alla fine della partita, Pina ha scoperto che nel suo pacco c’erano proprio i 200mila euro. Il pubblico in studio è rimasto in silenzio per alcuni secondi, e persino Stefano De Martino ha abbassato lo sguardo per un momento, lasciando che l’emozione si sedimentasse.

Le reazioni sui social

La scelta di Pina di accettare l’offerta del Dottore ha continuato a far discutere anche dopo la messa in onda della puntata. “Con un’offerta di 75mila euro, come si può pensare di rischiare? Avrebbe dovuto fermarsi prima”, ha scritto un’utente su Instagram. Altri, invece, hanno apprezzato il gesto coraggioso della concorrente: “Era il suo sogno, ha fatto bene a provarci fino alla fine”.

Non sono mancate le battute ironiche: “Con quei 45mila euro, il marito potrebbe chiedere il divorzio per il colpo al cuore che gli ha fatto prendere!”. E ancora: “Io, al posto di Pina, mi sarei aggrappata a quel pacco e non me ne sarei andata fino a quando non l’avessero aperto”.