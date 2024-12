Stefano De Martino, l’abbraccio ad Affari Tuoi dopo le lacrime

Stefano De Martino conduttore dal gran cuore non ha esitato a consolare la concorrente Roberta, scoppiata in lacrime ad Affari Tuoi

Ad Affari Tuoi c’è spazio per gli imprevisti spesso goliardici del nuovo conduttore Stefano De Martino, ma nella puntata andata in onda lunedì 9 dicembre ad avere la meglio sono state le emozioni. A giocare è stata Roberta per il Piemonte, accompagnata dalla sorella Ilaria: una gara sofferta e sfortunata per certi versi, nel corso della quale si è lasciata sopraffare dalle lacrime. È a quel punto che De Martino non le ha risparmiato un caloroso abbraccio, provando a smorzare la tensione e in un gesto di genuina umanità che ha trovato il gradimento di buona parte del pubblico.

La storia di Roberta ad Affari Tuoi

Affari Tuoi è un gioco al centro del quale, ovviamente, c’è un solo obiettivo: portare a casa un bottino più ricco possibile, aggirando le insidie del famigerato Dottore. Il denaro fa gola a tutti, su questo non vi è alcun dubbio, ma ci sono storie che vanno al di là della semplice vincita. Ed è proprio il caso in questione, quello di Roberta proveniente dalla provincia di Torino e con alle spalle una storia che ha colpito il cuore dei telespettatori e dello stesso conduttore.

Sin dall’inizio della puntata, Roberta ha mostrato una grande emozione, non riuscendo a celare gli occhi lucidi. La concorrente, incalzata da De Martino, ha spiegato di essere un’addetta ai servizi di pulizia con due figlie, Rebecca e Chloe rispettivamente di 9 e 6 anni, e ben tre sorelle. Presente al suo fianco una di queste, Ilaria, che ha raccontato di essere disoccupata e alla ricerca di un impiego, magari come babysitter. Neanche a dirlo, il conduttore ha preso la palla al balzo lanciando un appello per aiutare la ragazza.

Le lacrime di Roberta e l’abbraccio di De Martino

Partecipare a un gioco come Affari Tuoi è un’opportunità non solo per vivere un’esperienza televisiva, ma anche per racimolare qualcosa da portare a casa. Cosa che, in situazioni “precarie” come quelle lasciate intuire dalla concorrente piemontese, può essere davvero importante.

La giocata non è stata delle migliori per Roberta che sin da subito ha eliminato i pacchi più ricchi, ma nonostante tutto ha proseguito con una certa lucidità, rifiutando persino il primo cambio proposto dal Dottore. Ma la stessa lucidità è andata a farsi benedire quando, nel corso della puntata, a un certo punto si è lasciata sopraffare dalla tensione e dall’emozione. “Sto morendo, sto tremando”, ha detto a De Martino che si è lasciato andare a un caloroso e spontaneo abbraccio di consolazione: “Stai tranquilla, siamo ancora in gioco”. Da qui le lacrime della concorrente, che si è scusata col conduttore dandosi ironicamente del “salice piangente” per via del suo pianto, appunto.

In conclusione, Roberta ha accettato l’ultima offerta del Dottore da 12.500 euro, perdendo così i 30.000 euro contenuti nel suo pacco. Una sconfitta che per lei è stata comunque una vittoria: “La vita non ci ha mai regalato niente, ci siamo dovute sudare tutto”.