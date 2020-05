Elodie festeggia Marracash su Instagram: compleanno speciale e da innamorati

editato in: da

È un giorno speciale per il rapper Marracash, che oggi festeggia i suoi 41 anni in compagnia della sua compagna Elodie.

La coppia, sempre più affiatata, ha pubblicato delle stories su Instagram mostrando come festeggia la ricorrenza: un compleanno speciale, a bordo della nuova macchina che il rapper si è regalato per l’occasione.

Elodie, molto divertita, ha fatto gli auguri al fidanzato, inquadrandolo alla guida della sua nuova auto, un po’ da “cafone”, come gli ha detto lei scherzando.

“Guardate quanto è bello questo qua! Auguri amore mio”, ha esordito la cantante, e poi ha continuato prendendolo in giro: “Ma mi è venuto un dubbio, conoscendoti, tu questa macchina l’hai presa perché sei un ecologista vero?”.

Pronta la risposta di Marracash che, stando palesemente al gioco della compagna, le ha risposto: “Si, perché ci tengo tantissimo all’ambiente, per questo ho preso quest’auto elettrica. E poi perché fa da 0 a 100 in 2.3 secondi!”.

La coppia anche questa volta ha condiviso con i suoi followers un lato divertente e autentico, dimostrando di essere sempre più innamorata e complice.

Non è un segreto che i due si siano conosciuti sul set del video Margarita, tormentone estivo che ha segnato la nascita del loro amore: la conferma della relazione e arrivata poco tempo dopo, con lo scatto di un bacio passionale sulla spiaggia di Zanzibar, che non lasciava spazio alle interpretazioni.

“Niente da aggiungere” sottolineava la didascalia che accompagnava la foto pubblicata dalla cantante, che ha fatto impazzire i fan.

Da allora la loro storia procede a gonfie vele, tra successi personali – come la partecipazione al Festival di Sanremo per Elodie e i tre dischi di Platino per Marracash – e il loro sentimento, sempre più forte.

L’ex concorrente di Amici ha parlato spesso della loro relazione, anche poco tempo fa, in un’intervista al Fatto Quotidiano raccontando dei dettagli su questo ultimo periodo di convivenza “forzata”.

“Abbiamo avuto delle discussioni, come tutti: lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, ha ammesso la Di Patrizi, ma niente crisi. Sono riusciti comunque a trovare un loro equilibrio in questa fase delicata.

La stessa Elodie a Verissimo aveva confessato scherzando: “L’amore fa bene, per me l’amore è il motore di ciò che faccio, ti fa svegliare felice, tranne quando litighiamo!”.