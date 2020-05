Elodie parla dei problemi di convivenza con Marracash: “Non è facile”

editato in: da

È un’esplosione di energia, Elodie. La cantante romana, che con il suo stile, il suo carattere e il suo fascino indiscutibile conquista il pubblico, è tornata a parlare di sé e ha rivelato dei dettagli sulla convivenza con il rapper Marracash, al suo fianco dal 2019.

Galeotto fu il set di Margarita, dove i due artisti duettarono insieme su quella che diventò la hit dell’estate: una cosa tira l’altra e a prendere l’iniziativa fu proprio Elodie, che invitò a cena il rapper per conoscerlo un po’ meglio. La conferma della loro storia arrivò qualche mese (e molte indiscrezioni) più tardi, con alcune foto pubblicate sui reciproci profili Instagram, dopo che erano però già stati paparazzati tra le vie di Milano.

Dal momento della conferma ad oggi ne è passata molta acqua sotto i ponti: Elodie ha spesso parlato del suo compagno e ha partecipato a Sanremo 2020 dove ha portato il brano Andromeda che, per sua stessa ammissione, parla proprio del momento in cui la loro storia era ancora agli inizi.

In un’intervista più recente, però, la bella cantante è scesa ancora più nel dettaglio riguardo quelle che sono le dinamiche di coppia. Elodie e Marracash d’altro canto, come molte altri giovani innamorati, si sono ritrovati a convivere in maniera “forzata” e intensiva negli ultimi due mesi. E la Di Patrizi, in una recente intervista al Fatto Quotidiano, ha rivelato:

Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata.

Ciononostante, la loro relazione non è in crisi, anzi. In passato la stessa Elodie aveva rivelato che proprio le loro differenze li uniscono e li rendono più forti, oltre che più sicuri delle proprie capacità. Lo stesso Marracash, di recente, ha detto che Elodie è imprescindibile per lui: in quanto donna forte e concreta riesce infatti a mitigare il suo carattere più impulsivo.

Insomma, anche se la convivenza ha portato con sé dei momenti non esattamente brillanti, per entrambi si è rivelata alla fine un banco di prova. E, avendolo superato, non resta che immaginarli sempre più uniti nella vita e nella carriera.