Affari tuoi, le scarpe della concorrente sono un caso: il look e la battuta del “dottore”

Non si parla d’altro: come di consueto è appena andata in onda l’ennesima puntata di Affari Tuoi, che ha visto il Pacchista sorteggiato protagonista di quel che si dice un meritato lieto fine. Il premio riscosso? Ben 30mila euro. Nonostante l’ingente dose di fortuna, però, non è questo l’argomento centrale. A far parlare è stato un dettaglio del look della concorrente, Erica, che ha letteralmente conquistato il cuore di ogni fashionista.

Affari tuoi: le scarpe di Erica hanno fatto volare il pubblico

Ad Affari tuoi è stato il turno di Erica, rappresentante della Campania (originaria di Marcianise, in provincia di Caserta) ed accompagnata dal marito Andrea, la quale ha visto la Dea Bendata dalla sua parte: la ragazza è riuscita nell’intento di portarsi a casa un premio di 30mila euro, eppure questo non è stato il solo motivo che le ha fatto ricevere tutta l’attenzione del pubblico, in sala come nei salotti italiani.

A colpire è stato un dettaglio specifico a caratterizzare il suo look per la serata: sotto ad un little black dress di tutto rispetto spiccavano infatti dei singolari sandali con cinturino, la cui silhouette era particolareggiata da due farfalle variopinte e dalle ali spiegate posizionate all’altezza dei talloni.

Inutile dire come i commenti sui social si siano sprecati, specie in seguito alla battuta del dottore in merito alla capacità di “saper volare”. Non non mancati i riferimenti – poco originali oramai, c’è da dirlo – in merito al noto tatuaggio di Belen Rodriguez, e nemmeno chi si è improvvisato all’ultimo minuto esperto di moda mettendone in discussione l’insolito design.

Si trattava di un paio di sandali dotati di alto tacco a spillo e profili neri, contrastati dalle tonalità vivide a sfumare dal fucsia al viola le quali tingevano retro e farfalle.

Ebbene, per i più curiosi e tutte coloro che ne sono rimaste folgorate, ne abbiamo i dettagli.

Le scarpe in questione – già ovviamente virali – sono una creazione di Sophia Webster: il brand risulta fortemente riconoscibile per la poco ordinaria allure fiabesca ed ornamentale a caratterizzarne gli accessori.

Ma, attenti bene, sappiamo anche di più: il prezzo del modello in questione si aggirerebbe tra gli 800 e i 1.500 euro.

Affari Tuoi: in studio c’era anche il sosia di Stefano De Martino

Quella del 4 Dicembre è stata una puntata fortunata anche per Affari Tuoi, dato l’alto seguito avuto: oltre alle scarpe a farfalla di Erica ad attirare l’attenzione generale è stato anche il nuovo Pacchista, Alec Magni Baraldi dall’Emilia Romagna, da ieri considerato da chiunque il sosia di Stefano De Martino.

Tutti, a partire dal conduttore stesso, non hanno potuto far altro che notare l’incredibile somiglianza: insomma, non stupirebbe affatto se il giovane ne fosse in qualche modo imparentato. De Martino, in posa accanto a lui, ha persino ironizzato “È la mia versione aggiornata, più bello, più giovane, più fico. È il mio stuntman“ scatenando l’ilarità del pubblico in studio.

Chi è in realtà? Alec Magni Baraldi nella vita è un atleta plurimedagliato, di specialità velocista, laureato in Scienze Biologiche e – ci spiace – felicemente fidanzato.