Ne vedremo delle belle, le pagelle del 5 aprile: la sfuriata di Patrizia Pellegrino (4), le lacrime di Valeria Marini (6)

Fonte: IPA Valeria Marini e Pamela Prati

Nella prima serata del sabato sera di Rai 1 torna una nuova sfida tra le dive più capricciose della televisione italiana. Si tratta della terza puntata per Ne vedremo delle belle, il nuovo talent show condotto da Carlo Conti che vede sfidarsi, a suon di esibizioni canore e danzerecce, 10 vere prime donne: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. A giudicarle, una giuria d’eccezione, composta da Mara Venier, Christina De Sica e il frizzante Frank Matano. Le nostre pagelle della serata di sabato 5 aprile.

Mara Venier rimette tutte in riga. Voto: 10

Mara Venier si trova al tavolo della giuria per dare i voti alle esibizioni delle dive in gara, ma offre anche parecchie preziose lezioni di vita. Carica come non mai, la zia della televisione italiana rimette in riga le capricciose concorrenti, smorzando sul nascere i battibecchi al vetriolo. Sotto l’ala della materna Mara finisce Valeria Marini, nel mirino delle avversarie che non perdono l’occasione di tacciarla di incapacità e sleali tentativi di primeggiare. Anche noi, come Mara, stiamo dalla parte di Valeriona e apprezziamo le ammirabili doti da maestra severa ma giusta della Venier. Il voto più alto per lei.

Patrizia Pellegrino permalosa. Voto: 4

“Ti devi sciacquare la bocca”, in un inaspettato scoppio d’ira, Patrizia Pellegrino, ancor prima di procedere alla prima esibizione della serata, si scaglia contro la giuria e, in particolare, contro Frank Matano, tacciato di una comicità eccessivamente cattiva. La showgirl, dimostrando totale mancanza di autoironia, lo definisce uno “str**o” e prova a zittirlo puntando sulla propria maggiorata età e sulla sua più longeva esperienza. Il Gf, però, è finito e noi non abbiamo più voglia di litigi e scenate. Patrizia, stavolta, la bocciamo senza rimorsi.

Frank Matano gran signore. Voto: 9

Che sia stato per sincera nobilità o, forse, per paura di un nuovo attacco? Chissà. In ogni caso, la scelta di Frank Matano di assegnare proprio alla sua aguzzina Patrizia Pellegrini i suoi 5 punti bonus a disposizione è una mossa da vero signore.

Valeria Marini trova un’altra scusa. Voto: 6

Alla prima puntata, Valeria Marini, si è definita la Cenerentola del gruppo. La settimana dopo è diventata la Biancaneve. Stavolta, proseguendo il casting disneyano, si è trasformata in Alice nel Paese delle meraviglie. È, di volta in volta, “ingenua” e “infantile” e “svampita”. È, di volta in volta, qualsiasi cosa serva a privarla della responsabilità delle proprie azioni. Se salta le prove è per colpa dell’emicrania, se non ricorda i passi della coreografia è a causa della stanchezza dovuta al lavoro in altre trasmissioni. La versione attempata e televisiva dell’alunno i cui compiti sono stati mangiati dal cane. Pessima scolara, ma così simpatica che non possiamo non darle la sufficienza, un bel 6 accompagnato da baci stellari.

Adriana Volpe è l’antidiva. Voto: 7

In un gruppo di vezzose prime donne, Adriana Volpe si staglia come una boccata d’aria fresca. Il look è da diva, ma l’atteggiamento non potrebbe essere più umile. La conduttrice non ha paura di mettersi in gioco e neppure di mostrarsi intimorita e di svelare i propri limiti. In sala prove è la più timida e, una volta sul palco, è forse quella che osa di meno. Proprio per questo, perché umana e con i piedi per terra, è tra le nostre preferite di questa terza serata.

Nino Frassica, stavolta si sbottona. Voto: 10

Capire cosa pensi davvero Nino Frassica, scorgere l’uomo che si cela dietro quel volto sardonico e impassibile, è quasi impossibile. Stasera, però, il maestro della risata ci lascia scorgere il vero Nino. Intervistato dalle concorrenti, in uno dei siparietti meglio riusciti della puntata, Frassica ripercorre la propria infanzia in Sicilia, le marachelle dei tempi della scuola e i sacrifici di un giovane spiantato che sognava la possibilità di far ridere un pubblico vero. La sua presenza rende veritiero il titolo di Ne vedremo delle belle.

Pamela Prati, umana ma non troppo. Voto: 5

Nello spazio che le è stato dedicato in questa terza puntata, nella video intervista che precede l’esibizione, Pamela Prati ha mostrato il proprio lato più vulnerabile: ha confessato una timidezza atavica, un’incurabile claustrofobia e il dolore per la perdita della mamma. Il lato fragile di una diva di ferro, che combatte la paura della ribalta con una finta vanità esibita a gran voce. Apprezziamo questa versione umana, peccato che, infine, Pamela non riesca a contenere il bisogno di sparlare delle altre colleghe. La rimandiamo, confidando che nelle prossime puntate mostri più la persona e meno il personaggio.

Laura Freddi continua la polemica. Voto: 3

A ogni concorrente sono concessi appena pochi minuti per farsi conoscere dal pubblico, per mostrare la donna che si nasconde dietro la showgirl che, da lì a poco, si esibirà sotto i riflettori. E come sceglie di utilizzarli la cara Laura Freddi? Sparlando, anche lei (l’attacco alla collega è il leit motiv della serata, se non dell’intera trasmissione) di Valeria Marini. Male male.

Il grande errore di Carlo Conti. Voto: 5

Non osiamo qui mettere in discussione l’innegabile talento di Carlo Conti come conduttore, non a caso è il padrone di casa dei più importanti programmi targati Rai. Stavolta, però, l’abbronzatissimo presentatore ha commesso un grave errore. Non funziona e non porta risultati (se non aizzare ulteriori discordie) l’idea di porre all’interno della sala relax un’urna in cui le concorrenti possono lasciare messaggi anonimi l’una all’altra. La trovata sembra un modo fintamente discreto per dare allo show una piega da guerriglia tra dive. Da Carlo, sempre così discreto e pacato, un’uscita del genere non ce l’aspettavamo.

Matilde Brandi e Angela Melillo imitatrici. Voto: 8

Che non si pensi, tra tutto questo condannare le critiche, che non ci piaccia un pizzico di sana cattiveria. Ben vengano le prese in giro, purché siano fatte con ironia e senza acidità tale da richiedere l’intervento di un Malox. Ben vengano, ad esempio, le divertenti imitazioni di Matilde Brandi e Angela Melillo che, con grande simpatia e inaspettata bravura, ci offrono la caricatura dei lati più buffi delle dive in gara.