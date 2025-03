Striscia la Notizia ancora contro Affari Tuoi, il motivo dei “no” alle prime offerte

Fonte: IPA Stefano de Martino e il Dottore

Striscia la Notizia non molla l’osso. Anche questa sera, il tg satirico di Antonio Ricci torna a mettere le mani nel sacco (anzi, nel pacco) del programma condotto da Stefano de Martino su Rai 1. Affari Tuoi, apparentemente tutto affidato al caso, sta diventando una caccia alla corrispondenza tra sentimentalismi e premi a sei zeri. E guarda caso, stando a Striscia, ché il condizionale è d’obbligo, a rimetterci è sempre la trasparenza.

Striscia vs Affari Tuoi: “Quei numeri che non sono mai davvero casuali”

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha già parlato di questo meccanismo ai microfoni dell’inviata Rajae. Altro che scelte random: “Le scelte dei concorrenti non sono casuali, perché ognuno ha i suoi numeri fortunati. E – in fase di colloquio con gli autori – spesso viene addirittura richiesta una graduatoria all’interno dei numeri preferiti (quello che ricorda la nascita di un figlio, il giorno del matrimonio, la scomparsa di un genitore, ecc. ecc.)”.

Un dettaglio che, secondo Dona, potrebbe trasformare il format in un perfetto teatrino: basterebbe assegnare i premi pesanti ai pacchi più carichi di significato per il concorrente. Così il giocatore se li tiene stretti fino alla fine, gli ascolti schizzano e il budget resta sotto controllo. Come uscire da questo impiccio? Dona lancia due dritte: evitare di interrogare i partecipanti prima della gara e sorteggiare davvero l’abbinamento pacchi-premi.

Coincidenze troppo perfette per sembrare innocenti

Nel tempo, le puntate sospette si sono moltiplicate. Il 23 settembre 2024: un concorrente parla del numero 10 come data simbolica, legata alla morte del nonno e al colloquio per entrare nel gioco. Risultato? Il 10 custodisce 200.000 euro.

Il 26 settembre, una donna mostra un tatuaggio con il simbolo dell’infinito, cioè l’8 rovesciato. Indovinate un po’? Nel pacco 8 ci sono 300.000 euro.

Si va indietro nel tempo: 23 novembre 2008, un uomo cambia pacco perché il 6 gli porta bene. Dentro, un mezzo milione. Idem nel 2014: una concorrente racconta di essere stata adottata il 18, prende quel pacco e trova 500.000 euro. E nel 2016, stesso copione: il 4, numero della maglia da basket, è una miniera d’oro.

E poi arrivano i casi che fanno saltare il banco. Il 19 dicembre 2007, una concorrente ottiene il pacco 9 grazie al “Dottore”. Aveva detto chiaro e tondo: “Io ho sempre detto: voglio il pacco numero 9”. E dentro? Jackpot.

Il 31 ottobre 2006, altro giro altra furbata. Il concorrente è devotissimo alla Madonna e punta dritto sull’8, come il giorno dell’Immacolata. La moglie non è d’accordo, ma chi se ne importa: vince 250.000 euro.

Nel marzo 2025, una ragazza racconta di aver sognato tre numeri prima di partecipare: 9, 13 e 17. Li porta fino all’ultimo, ma alla fine prende 75.000 euro e lascia il suo pacco 13. E proprio lì dentro c’erano 300.000 euro.

Insinna, il fuorionda che ha gelato lo studio

E poi c’è lui, l’uomo che non ha mai gradito le improvvisate: Flavio Insinna. 31 maggio 2017. Una concorrente rovina il piano accettando subito 45.000 euro, mandando a monte la suspense. Nel pacco legato al suo numero del cuore c’erano 150.000 euro. E Insinna non si tiene: “La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e dici: “Adesso tu rientri e giochi! Perché è Raiuno non è Valle d’Aosta News mor****i tua!””.

Parole registrate, mandate in onda, mai smentite. Da quel giorno, chiunque salga su quel palco sembra conoscere perfettamente il copione: non si contraddice il “Dottore”, non si rovina lo spettacolo. E se un pacco vale oro, che coincidenza, è quasi sempre quello che il cuore suggerisce.