Temptation Island, è finita tra Jenny e Tony: lei sarebbe disperata. L’indiscrezione

Jenny e Tony di Temptation Island si lasciano: unfollow su Instagram e Jenny vista in lacrime con le valigie. Mister Hyde è tornato?

Fonte: IPA La coppia di Temptation Island sarebbe già in crisi?

Che succede quando le telecamere si spengono e la realtà bussa alla porta? Per Jenny Guardiano e Tony Renda, protagonisti indiscussi dell’undicesima edizione di Temptation Island, sembra che l’idillio sia evaporato in fretta. La coppia, che aveva tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, è ora al centro di un chiacchiericcio infuocato che ha tutto il sapore di un addio. Ma vediamo cosa è successo nelle ultime ore e da dove arrivano questi gossip.

Unfollow e indizi social: la pista dell’addio

Tutto comincia da una segnalazione che approda, neanche a dirlo, sui profili di Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip con il fiuto del segugio. Il dettaglio incriminato è partito dal fatto che Jenny e Tony non si seguono più su Instagram. Un segnale che, nell’universo social, vale, tristemente, quanto una dichiarazione ufficiale. Ma c’è di più: stando alla fonte, Tony avrebbe pensato di troncare con la compagna già alla fine del reality. Insomma, mentre il pubblico assaporava il finale di una storia traballante, lui avrebbe già deciso di archiviare il capitolo.

Tutto questo mentre Jenny si trova in un momento delicatissimo della sua vita. La recente perdita del padre ha lasciato un vuoto incolmabile, rendendo l’addio di Tony ancora più duro da digerire.

Valigie e lacrime: il colpo di scena

A gettare altra carne sul fuoco è un’altra indiscrezione. Sempre dalle pagine di Pugnaloni, arriva la testimonianza di un utente che racconta di aver visto Jenny, in lacrime, con in mano buste cariche di vestiti. Uno scenario che, a chiunque abbia mai vissuto una rottura, suona fin troppo familiare: quando arrivano le valigie, di solito non c’è più spazio per ripensamenti. Un gossip confermato anche sui canali di Alessandro Rosica, esperto di gossip.

Non sorprende che la scena abbia immediatamente infiammato i social. Fan, curiosi e detrattori si sono scatenati con commenti al vetriolo: “Lo sapevamo”, “Era solo questione di tempo”, scrivono in tanti.

Dal sogno del figlio all’addio

Eppure, solo lo scorso settembre, la coppia appariva felice e sorridente nello studio di Verissimo. Tony, con tono convinto, parlava di futuro e di un desiderio grande come una casa: “Vorrei diventare papà. Lo dico sempre a Jenny, ma lei sta ancora valutando”. La risposta di Jenny Guardiano, che all’epoca aveva strappato una risata al pubblico, oggi suona come un presagio: “Tony è ancora in prova. Prima devo essere sicura che Mister Hyde se n’è andato definitivamente”.

Una frase che ora sembra aver centrato il punto. Mister Hyde è tornato? La serenità tanto agognata è saltata in aria come una bolla di sapone? La scena di Jenny, sola e con le buste in mano, risponde meglio di qualsiasi post su Instagram.

Amore o strategia? la coppia più discussa

La relazione tra Jenny e Tony non è mai stata esente da polemiche. Fin dai primi giorni a Temptation Island, il comportamento del dj è stato una miccia pronta a esplodere: sorrisi complici con le single, battute che sapevano di maschilismo tossico e quell’aria di chi pensa di poter sempre sfangarla. Eppure, contro ogni previsione, Jenny aveva scelto di uscire dal falò al suo fianco, mandando in tilt buona parte del pubblico che sperava in un colpo di scena diverso.

Oggi le carte sono cambiate e lo scenario che si delinea sembra una rivincita tardiva per chi non aveva mai creduto alla sincerità di Tony. L’ultima parola, come sempre, spetta ai follower e ai loro giudizi impietosi.