Temptation Island, Jenny conferma la rottura con Tony: “Momento delicato”

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Jenny Guardiano sulla fine dell'amore con Tony Renda

Dopo la ritrovata serenità a Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda si sono lasciati e stavolta sembra definitivamente. Era già emersa un’indiscrezione al riguardo, confermata nelle scorse ore dalla diretta interessata, sebbene non volesse dire la sua al riguardo. Come si suol dire il lupo perde il pelo, ma non il vizio e sembra proprio il caso di Tony che, apparso di recente a Uomini e Donne nelle vesti di DJ, avrebbe tradito la fiducia (e non solo) della compagna, nonostante il suo momento difficile dopo la perdita del padre.

La verità di Jenny sulla fine della storia con Tony

Chi ha seguito l’ultima edizione di Temptation Island certamente ricorda la storia tra Jenny Guardiano e Tony Renda, che si è quasi interrotta sul finire del loro viaggio nei sentimenti ma, alla fine, ha ripreso quota. Tutto perché lui sembrava aver finalmente compreso le ragioni della giovane fidanzata, costretta a una vita “ritirata” mentre lui era intento a “spassarsela” con la scusa del lavoro, oltre all’importanza del loro amore. Tony era arrivato persino a esprimere il desiderio di costruire con lei qualcosa di concreto, una famiglia.

Parole al vento? Non sta a noi giudicarlo – tenendo conto, tra l’altro, di quel beneficio del dubbio sempre attribuibile a queste “storie da reality” -, ma di certo le parole di Jenny, a conferma della precedente indiscrezione sulla rottura, confermano che difficilmente le persone cambiano.

“Non volevo approfondire o confermare quello che sta accadendo – ha esordito così in una storia condivisa su Instagram -, è un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre. Sto cercando di elaborare solo quello, però è arrivato anche un’altra situazione. La relazione con Tony è finita. Sicuramente non è semplice per tutto quello che sto vivendo. Ho preferito fare silenzio fino ad ora per rispettare questo momento della mia vita però viste tutte le segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti in questo momento. Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e per aver mandato le vostre conversazioni. Va bene così. Grazie per la comprensione, buona serata”.

Il momento più difficile dopo la perdita del padre

Se è vero che qualunque fine è di per sé difficile da digerire, specialmente quando c’è l’amore di mezzo, lo è ancor di più il doverla affrontare nel momento più complicato. Per Jenny Guardiano si parla di uno degli eventi che più l’ha segnata nella sua giovane vita: la morte del padre Angelo a causa di una brutta malattia.

Era stata lei stessa a parlarne in una commovente dedica: “Papino mio, oggi mi hai lasciato, hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio”.

Nel frattempo Tony non ha proferito parola a proposito della vicenda mentre entrambi, anche Jenny, hanno reso i propri profili Instagram privati, così da non consentire visualizzazioni, commenti o interazioni a chi non faccia parte della propria cerchia di follower.