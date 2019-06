Flirt in palestra, cosa fare per sedurlo

editato in: da

Se la minaccia dell’imminente prova costume non è abbastanza per farvi trovare la giusta motivazione per impegnarvi in palestra e avete bisogno di qualcosa di più stimolante per superare la vostra pigrizia, ecco qualch dritta.

Certo, ora magari associate la palestra a noiose e faticose sessioni di fitness, ma le statistiche dicono che le palestre non sono solo luoghi di relax, o di “tortura” ( a seconda del vostro grado di allenamento), ma sono anche un luogo in cui è più facile conoscere gente e fare nuove amicizie. E, nella possibilità di conoscere gente nuova è inclusa quella di flirtare con tipi attraenti e ben disposti. Una ricerca dell’Università di Padova infatti, ha dimostrato scientificamente che nei luoghi in cui si fa sport le persone sono più ricettive e più disposte all’attrazione fisica.

Saranno le endorfine, i muscoli scoperti o fasciati da indumenti aderentissimi, l’autostima che cresce ad ogni grammo che buttiamo giù, di fatto in palestra siamo più predisposte a sedurre e farci sedurre, e questo vale anche per gli altri. Insomma, forse non ci avete mai pensato, ma la sala attrezzi è un mare pieno di pesci.

Perciò, se avete puntato un tipo carino, è il momento di passare all’azione, e noi vi spieghiamo come.

La stessa ricerca che rivela come la palestra sia un luogo privilegiato per incontri promettenti, spiega che quella buona predisposizione al flirt che ci regala l’attività fisica, segue poi una sorta di copione per arrivare alla meta.

Tutto inizia, anche in palestra, dallo sguardo. Eh sì, saranno belli i pettorali scolpiti e gli addominali a tartaruga, ma prima di tutto questo, bisogna guardarsi negli occhi. La vera scintilla nasce, sempre, da lì. Aguzzate lo sguardo dunque, e individuata la vostra preda, iniziate a giocare con gli occhi. Il messaggio arriverà forte e chiaro.

Da quel momento in poi sarà un gioco da ragazze: tra una richiesta d’informazione su un tal esercizio, un consiglio sulla dieta più adatta, un aiuto per sistemare gli attrezzi, di argomenti per arrivare a scambiare parole (e numeri di telefono!), in palestra ne troverete facilmente.

Ovviamente anche in palestra, più che altrove, l’immagine conta. Non pensate nemmeno per un attimo di presentarvi per la vostra lezione di fitness con maxi tute più vicine al pigiama che all’abbigliamento tecnico! Certo, dovete sentirvi comode per fare esercizio, ma perché non sentirvi anche carine? Via libera quindi a top, shorts, o leggins. Tutti capi che metteranno in risalto le vostre curve, che diventeranno sempre più belle per chi vi guarda, mentre vi impegnate a scolpirle.

Altra regola d’oro, se volete approfittare delle vostre ore di palestra per flirtare e conoscere qualcuno di carino è: niente cellulare né cuffiette! Non vi isolate, siate aperte al contatto e vedrete che le vostre ore in questo posto magico, dove si respira aria di attrazione, diventeranno improvvisamente più divertenti. E arriverete anche in forma super alla prova costume!