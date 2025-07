Bye Bye pelle grassa e impurità. Ecco il siero su cui scommettere

iStock Il siero viso per dire addio a rossori e impurità è in sconto

In estate la pelle viene messa a dura prova, e gli agenti esterni come il sole, la piacevole brezza sul lungomare, il cloro delle piscine e il sale dell’acqua marina, possono creare qualche problema alla cute, come rossori o irritazioni. Ma ecco che per eliminare questo genere di problemi e donare alla pelle il massimo del benessere senza dover rinunciare a godersi ogni singolo aspetto delle vostre vacanze estive, esiste un prodotto ad hoc che agisce contro i rossori che si possono creare sul viso e contro l’eccesso di untuosità che si può generare quando la pelle reagisce allo stress degli agenti esterni. Un siero viso perfetto per prendersi cura della pelle grassa e con impurità, e che al di là della stagione in corso, è perfetto in ogni momento dell’anno. Si tratta del siero viso a base di niacinamide di The INKEY List, un boost di benessere per la pelle che controlla l’eccesso di olio e gli arrossamenti che si possono formare sulla cute.

Il siero viso a base di niacinamide di The INKEY List

Un prodotto specificatamente formulato per agire in modo efficace sulle imperfezioni della cute, sui rossori e sull’eccessiva produzione di sebo che può creare un effetto “unto” sulla pelle. Un siero viso a base di niacinamide al 10%, una sostanza anche nota come vitamina B3, che svolge una funzione seboregolatrice sulle pelle e che agisce anche come schiarente, andando a ridurre l’iperpigmentazione cutanea ed eventuali segni che si possono creare in seguito a imperfezioni o acne, come macchie e cicatrici.

Un siero viso che svolge una funzione importantissima e che si può utilizzare in aggiunta ai siero che siete solite usare, come integrazione quindi, e questo proprio per via dello scopo specifico per cui è stato pensato e formulato.

Come si utilizza il siero di siero di The INKEY List

Ma come si utilizza il siero viso di The INKEY List? In modo molto semplice. Dopo la detersione e l’idratazione classica, andrete e tamponare delicatamente una piccola quantità di siero sia sul viso che sul collo, massaggiando la pelle dal basso verso l’alto per favorirne l’assorbimento e per sollevare la pelle svolgendo una sorta di azione liftante naturale. Un siero che potete usare sia durante la skincare della mattina che quella della sera, applicandolo soprattutto nelle zone più soggette a untuosità e arrossamenti, come la zona T, e garantendovi una pelle più pulita, dal colorito omogeneo e chiaro, oltre che meno soggetta a eruzioni cutanee.

Un prodotto da provare e che dona benessere alla pelle

Un prodotto formulato appositamente per pelli soggette a imperfezioni ed eruzioni cutanee e che include anche ingredienti come l’acido salicilico e l’acido succinico, che agiscono a contrasto delle eruzioni cutanee, donando sollievo alla pelle stressata e lenendo eventuali infiammazioni.

Un siero viso che vale la pena provare e su cui investire, da inserire all’interno della vostra classica skincare routine, che vi aiuta a riportare in equilibrio la vostra pelle e ad aiutarla a proteggersi da future irritazioni o squilibri, creando come una sorta di barriera protettiva e mantenendo intatti e a un livello ottimale i suoi livelli di idratazione. Insomma, il siero viso alla niacinamide di The INKEY List è davvero la svolta che stavate aspettando per donare al vostro viso l’aspetto sano e radioso che avete sempre sognato, anche dopo una giornata sotto il sole.

