Contrasta rossori e pruriti. L’olio detergente per pelli atopiche a 5 stelle è ora in sconto

L'olio detergente per pelli atopiche è ora in sconto

Se anche voi siete soggette a rossori e pruriti sulla pelle e non sapete come alleviare questi fastidi durante la skincare, ecco che arriva una soluzione davvero efficace e che trovate in sconto proprio ora su Amazon. Si tratta di un olio detergente per pelli atopiche e che tendono a seccarsi molto, un prodotto specificamente formulato da La Roche-Posay, che dona immediato sollievo alla cute e che, al tempo stesso, la deterge in profondità. Un vero alleato per il benssere della cute e che vale la pena provare anche in vista dell’estate, un periodo dell’ano in cui la pelle è particolarmente esposta e che merita la giusta protezione

L’olio detergente per pelli atopiche da avere ora

Un olio detergente che è pensato e formulato in modo mirato per alleviare i rossori e i pruriti a cui sono soggette le pelli atopiche, che soffrono di secchezza, formazione di eczemi ma anche gonfiore, vescicole o croste, a seconda dell’intensità del problema e della sensibilità della cute.

Sintomi che possono derivare dall’incapacità della barriera protettiva della pelle di adempiere al suo scopo, ovvero proteggere la pelle dagli agenti esterni, causando una reazione infiammatoria della cute e i sintomi sopra descritti.

Un olio detergente che, quindi, agisce come un vero e proprio alleato per il benessere della pelle atopica e secca, e che la nutre in modo delicato e profondo, riportandola in uno stato di equilibrio.

Come agisce L’Olio Detergente AP+ Lipikar di La Roche-Posay

Questo prodotto, infatti, è stato formulato con una base detergente delicata e che agisce sui 3 fattori diversi ma tutti determinanti delle pelli secche con tendenza ad eczema atopico:

riequilibra e stabilizza il microbioma cutaneo grazie all’Aqua Posae Filiformis, che aiuta a ridurre i picchi di secchezza grave della cute;

e stabilizza il microbioma cutaneo grazie all’Aqua Posae Filiformis, che aiuta a ridurre i picchi di secchezza grave della cute; restaura e preserva la barriera cutanea grazie al suo contenuto di burro di karité, che aiuta ad alleviare la secchezza cutanea;

grazie al suo contenuto di burro di karité, che aiuta ad alleviare la secchezza cutanea; protegge la pelle dagli effetti disidratanti del calcare presente nell’acqua.

Un olio detergente che, in più, oltre ai benefici appena descritti, è arricchito con Niacinamide lenitiva, aiutando la pelle e trovare sollievo e una morbidezza visibile e palpabile.

Un prodotto dall’alta tollerabilità e che riduce al minimo il rischio di allergie, che si adatta alla perfezione alle pelli secche e molto secche e che si può utilizzare anche nelle zone più sensibili, come le parti intime, oltre ovviamente a viso, corpo e cuoio capelluto.

Offerta La Roche-Posay L'olio detergente che lenisce la cute secca

Come si usa l’olio detergente per pelli atopiche di La Roche- Posay

Un olio detergente che si usa in modo molto semplice per la detersione e l’igiene quotidiana. Vi basta prendere un po’ di prodotto, spalmarlo sulla zona da lavare come fareste con un normalissimo detergente, e massaggiare la parte delicatamente, donando massimo sollievo alla pelle e una coccola mirata.

Un vero toccasana per la cute, anche per quella dei più piccoli, che nutre, deterge e dona immediato sollievo alla pelle, lenendone eventuali rossori o pruriti e preservandola dai sintomi legati alla secchezza o alla pelle atopica. Insomma, l’olio detergente di La Roche-Posay è davvero un alleato per il benessere della cute e vale la pena provarlo approfittando dello sconto in atto e godendo a pieno dei suoi incredibili benefici.

