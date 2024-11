Addio pelle secca in autunno. Rimedi, consigli e prodotti da provare

Anche la tua pelle si secca in autunno? Ecco come rimediare e come donare nuova vita e benessere alla cute

Fonte: iStock Come agire sulla pelle secca e donarle massimo benessere

La pelle, si sa, a seconda della stagione e del periodo dell’anno, può subire dei cambiamenti a causa degli agenti esterni a cui è sottoposta e dei suoi naturali cambiamenti fisiologici. E cosa accade comunemente durante la stagione in corso? Succede che la pelle tende a seccarsi, diventano più fragile e priva di luminosità. Ma come si fa a combattere la pelle secca in autunno e a donarle nuova vita e un plus di benessere? Nutrendola e prendendosene cura del modo corretto.

Perché la pelle si secca in autunno?

Per prima cosa, quindi, è importante capire perché si rendono necessarie delle cure mirate durante questa stagione. La pelle, infatti, durante l’autunno può subire dei cambiamenti che la portano a seccarsi e a perdere elasticità. Tra le cause che determinano queste variazioni, senza dubbio un ruolo cruciale è giocato dal cambio di temperatura e dall’esposizione della cute ad aria più fredda e secca. Ma non solo.

Anche la scarsa idratazione porta le pelle a seccarsi, e se da un lato in estate tendiamo a bere di più anche per sopperire al caldo, con l’abbassamento delle temperature capita che ci dimentichiamo di farlo nelle dosi corrette, danneggiando la nostra cute. Stessa cosa vale per la dieta che si è soliti seguire, che non deve mai mancare di frutta e verdura, soprattutto quelle di stagione (anche se richiedono maggior tempo nella preparazione) e anche optando per le tipologie di vegetali che contribuiscono al benessere della pelle, come gli agrumi, i kiwi, le verdure a foglia verde, ecc., ricche di vitamina C che stimola la produzione di collagene e che aiutano a riparare la cute.

Com’è la pelle quando è secca

Ma come capire se si ha la pelle secca? Beh senza dubbio la prima cosa che noterete è una sensazione di pelle che tira, come se la stessa non avesse abbastanza elasticità. Ma anche:

un sensazione di maggior ruvidità al tatto;

la tendenza ad arrossarsi e irritarsi più velocemente;

un aspetto opaco e privo di luminosità;

e privo di luminosità; la maggior sottigliezza;

l’aumento delle rughe sottili;

ecc.

Tutte caratteristiche che aumentano nella stagione fredda e che si devono combattere ogni giorno, seguendo qualche piccola dritta per il benessere della pelle e per garantirle il giusto grado di idratazione e salute.

Fonte: iStock

Come agire se si ha la pelle secca in autunno

Per agire concretamente a beneficio della cute, è importante adeguare la propria skincare routine in modo mirato, introducendo dei passaggi e dei prodotti ad hoc che si prendano massima cura della stessa in ogni fase della giornata (e della skincare stessa).

Durante la detersione, per esempio, è bene utilizzare acqua tiepida, non fredda e non bollente, ma solo tiepida. L’acqua troppo calda, infatti, sia che si utilizzi per lavare il viso sia per farsi la doccia, può alterare la barriera cutanea e causare infiammazione alla pelle, andando così a peggiorare lo stato di secchezza della stessa. Se per la doccia può essere più faticoso (ma non impossibile) ma per lavarsi il viso invece si può fare, quindi preferite sempre acqua tiepida. In più è importante optare per un detergente per la pelle secca, solitamente in gel e delicato, ed evitando saponi aggressivi o con profumi, come i detergenti schiumogeni che tendono a seccare di più la parte.

Offerta Hydro Boost Acqua Gel Detergente Viso con Acido Ialuronico e agenti idratanti

Il consiglio in più? Evitate di lavare troppo frequentemente il viso e utilizzate un detergente delicato ogni sera.

L’importanza dell’idratazione

Una volta detersa la cute e applicato un tonico rivitalizzante, si passa all’idratazione, che nel caso di pelle secca non è solo uno step della skincare, è lo step. Un tassello importantissimo e a cui prestare massima attenzione. Per idratare e nutrire al meglio la pelle secca è bene optare per delle creme corpose, emollienti e ricche di ingredienti umettanti, ovvero capaci di assorbire l’acqua, trattenendola nella cute. Come l’acido ialuronico, anche sotto forma di sieri viso, il miele, la glicerina, ecc. Oltre poi a ingredienti che impediscano all’acqua di disperdersi, creando come una barriera protettiva, come le cere, gli oli o i petrolati.

CeraVe Lozione idratante per pelle secca e molto secca

Offerta Florence Siero viso con acido ialuronico e vitamina C

Meglio evitare prodotti aggressivi o che contengono parabeni, solfati, tea tree oil, mentolo ma anche il retinolo, poiché potrebbero infastidire una pelle già sottoposta a secchezza.

Come si esfolia la pelle secca

E per l’esfoliazione? Si può fare o meglio evitare? La risposta è una, si può fare, ma con le dovute attenzioni. L’esfoliazione, infatti, è importantissima per eliminare le cellule morte dalla cute e per liberarne i pori, ma in caso di pelle secca deve essere eseguita con la massima cura, preferendo dei prodotti delicati ed esfolianti chimici come l’acido lattico, in grado di assorbire acqua. Da evitare, invece, i prodotti con acido glicolico e salicilico, che possono irritare la cute secca.

Offerta BioNike Defence Scrub micro esfoliante delicato sulla pelle

Piccole ma importanti azioni a tutela della vostra pelle e che le garantiranno un plus di benessere per tutta la stagione in corso.

