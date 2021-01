Kate Middleton, i regali di compleanno di William e la sorpresa di Meghan e Harry

editato in: da

Lo scorso sabato 9 gennaio, Kate Middleton ha celebrato il suo 39esimo compleanno: per l’occasione, il Principe William le ha organizzato una bellissima festa in famiglia. E oltre ai regali da parte del marito e dei bambini, la Duchessa di Cambridge è rimasta sorpresa da un dono inatteso da parte di Meghan e Harry.

Quest’anno, Kate si è dovuta accontentare di un party molto più frugale del solito, una piccola cerimonia che si è svolta nel fine settimana ad Amner Hall, la splendida tenuta di campagna immersa nel verde del Norfolk. Con lei, solamente William e i loro bambini, i Principini George, Charlotte e Louis. A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la Royal Family non ha potuto festeggiare in grande stile come di consueto. Tuttavia, la Middleton non ha dovuto rinunciare alle dolcissime tradizioni di famiglia.

Come rivelato da Us Weekly, la Duchessa di Cambridge ha infatti avuto una festa di tutto rispetto: William e i bambini si sono impegnati a lungo per organizzare ogni dettaglio, a partire dalla preparazione del pranzo. Panini, focacce e una bellissima torta fatta in casa, al caramello e alla vaniglia, hanno tenuto occupati i piccoli di casa, che si sono divertiti molto per rendere davvero speciale il compleanno della loro mamma.

Inoltre il Principe William è riuscito a radunare amici e parenti in una videochiamata online, affinché Kate potesse sentire la vicinanza e il calore dei suoi affetti. Una vera e propria festa sul web, alla quale hanno preso parte anche i genitori della Duchessa e la Regina Elisabetta II. Dopo gli auguri, con tanto di champagne, è stato il momento dei regali. I bambini hanno sorpreso la mamma con un bellissimo mazzo di fiori – probabilmente da loro stessi raccolti nell’enorme giardino della tenuta – e dei dolci bigliettini fatti a mano.

Suo marito, a quanto pare, avrebbe addirittura esagerato: tra i vari doni che ha fatto a Kate, ci sarebbero anche un paio di orecchini di diamanti e zaffiri, molto apprezzati dalla Duchessa. Ma le sorprese non sono finite qui. Una fonte vicina alla coppia reale ha rivelato a Us Weekly che il regalo più inatteso sarebbe stato quello ricevuto da Harry e Meghan Markle. I due avrebbero inviato a Kate un dono e un bellissimo biglietto, tuttavia non sono stati svelati ulteriori dettagli. Secondo la fonte, la Middleton sarebbe rimasta piacevolmente stupita dal regalo, dal momento che non si aspettava nulla dalla loro.

Sono ormai molti mesi che tra le due coppie sembra regnare un clima di tensione. La Megxit ha messo in crisi il delicato equilibrio all’interno della Famiglia Reale, e da quando i Duchi di Sussex hanno lasciato il Regno Unito i rapporti si sono raffreddati. Questo gesto inatteso potrebbe forse segnare l’inizio di un riavvicinamento che in molti attendevano da tempo.