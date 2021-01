Kate Middleton, l’esclusivo party per il compleanno: senza la Regina

editato in: da

Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono 104mila euro

Il 9 gennaio 2021 Kate Middleton ha compiuto 39 anni. Per lei William ha organizzato un esclusivo tea party, così ristretto da escludere la Regina Elisabetta che per altro non avrebbe comunque potuto raggiungere i nipoti a causa delle norme anti-contagio in vigore nel Regno Unito.

In occasione del suo compleanno, Kate era solita organizzare un weekend nel Norfolk, ad Anmer Hall, la sua casa di campagna, dove invitava alcuni dei suoi più cari amici per festeggiare insieme. Quest’anno i party allargati non sono possibili, persino Elisabetta ha cancellato tutti i garden party del 2021, e quindi anche Lady Middleton ha dovuto rinunciare alla compagnia dei suoi amici.

William, però, da marito premuroso, nonostante le indiscrezioni su una presunta amante, ha trovato il modo di far trascorrere una giornata piacevole a sua moglie, organizzando un tea party coi figli, George, Charlotte e Louis. Mentre gli altri membri della Famiglia Reale hanno festeggiato solo virtualmente la Duchessa di Cambridge, inviando i loro messaggi di auguri via social.

Prima fra tutti la Sovrana, che questo weekend si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid, dimostrando il suo affetto per Kate con una foto pubblicata su Twitter risalente al Chelsea Flower Show del 2019 in cui la Duchessa illustrava alla Regina il suo giardino. Mentre Carlo e Camilla hanno condiviso un ritratto di Lady Middleton dove appare particolarmente sorridente ed elegante mentre indossa i pantaloni rosa di Mark & Spencer da 29.50 sterline lo scorso anno.

Da parte sua la Duchessa di Cambridge ha ringraziato tutti con un messaggio su Twitter, ribadendo quanto siano diversi i compleanni in questo periodo e ringraziando tutti coloro che stanno lavorando durante la pandemia.

In ogni caso, il compleanno di Kate è trascorso serenamente, molto di più rispetto a quello dello scorso anno. Infatti, proprio a inizio gennaio Harry e Meghan Markle avevano deciso di lasciare la Famiglia Reale e l’Inghilterra per trasferirsi definitivamente in America. Fu un duro colpo per la Monarchia e nonostante tutti gli sforzi della Regina, di Carlo e di William, i Sussex non cambiarono idea, come è noto.

Kate e famiglia incassarono il duro colpo e il suo compleanno fu offuscato dalla notizia che ha fatto seriamente tremare Buckingham Palace.