Fonte: IPA Emanuela Folliero

Torna, come da tradizione, il consueto appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin ci accompagnerà in un viaggio attraverso storie inedite ed emozionanti, con ospiti d’eccezione pronti a condividere i loro momenti speciali. Riflettori puntati sulla conduttrice e annunciatrice Emanuela Folliero, in studio per festeggiare un compleanno davvero speciale.

Verissimo, anticipazioni dell’8 febbraio

Partiamo con uno dei volti simbolo della nostra televisione: Emanuela Folliero. La splendida conduttrice e annunciatrice ha da poco festeggiato i suoi 60 anni e, per l’occasione, sarà in studio accompagnata da suo figlio Andrea. Un traguardo importante per una donna che ha segnato un’epoca indimenticabile per il piccolo schermo e che oggi ha cambiato vita. Sarà questa la giusta occasione per ripercorrere la sua carriera, ma anche aspetti più intimi della sua vita di mamma e donna. Come ha vissuto questo importante compleanno? Quali sono i suoi sogni per il futuro?

Dalla celebrazione di una grande donna, si passa a un racconto molto più doloroso. Simona Guatieri ha deciso di parlare in esclusiva a Verissimo della difficile rottura con l’ex marito, il calciatore Keita Baldé. Dopo anni di relazione, Simona ha scoperto il tradimento che ha messo fine al loro matrimonio e, con grande coraggio, ha scelto di condividere la sua verità con il pubblico. Come ha affrontato questa delusione? Quali sono stati i momenti più difficili? La sua storia è quella di tante donne che hanno vissuto la stessa esperienza, e siamo certi che le sue parole saranno di grande ispirazione per chi ha bisogno di forza per voltare pagina.

Ma Verissimo non è solo lacrime e dolore, è anche celebrazione di talenti straordinari. Questa settimana si festeggiano i 40 anni di carriera di Dario Ballantini. Da trasformista di Striscia la Notizia a pittore apprezzato, Dario ha saputo reinventarsi nel corso del tempo con grande creatività. In studio ci racconterà gli inizi del suo percorso artistico, i momenti di successo e le difficoltà che ha affrontato per arrivare fin qui. Non mancheranno imitazioni esilaranti e qualche sorpresa che renderà questa intervista imperdibile.

Gli altri ospiti

Spazio anche alla giovane e talentuosa Rebecca Staffelli, che sarà ospite insieme alla sua mamma Matilde. Rebecca, figlia d’arte di Valerio Staffelli, ha saputo conquistarsi un posto nel mondo dello spettacolo con la sua bravura e simpatia. Un’occasione per conoscerla meglio e scoprire di più sul rapporto speciale che ha con la sua famiglia.

E poi, un ospite che ha fatto discutere e appassionare il pubblico del Grande Fratello: Bernardo Cherubini. Fratello del celebre Lorenzo Jovanotti, Bernardo ha vissuto un’esperienza intensa all’interno della casa più spiata d’Italia. Eliminato dal reality, si racconterà senza filtri, parlando delle sue fragilità, delle sue passioni e del rapporto con il fratello famoso.

Infine, per tutti i romantici là fuori, una storia d’amore che ha fatto sognare i fan di Uomini e Donne. Dopo alti e bassi, Raffaella e Brando hanno ritrovato la loro strada insieme. Il loro amore ha superato le difficoltà e ora sono più uniti che mai. Saranno in studio per raccontare come hanno superato le incomprensioni e quali sono i loro progetti per il futuro.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda l’8 febbraio su Canale5 dalle ore 16,30. Il programma è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity e sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.