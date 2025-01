Fonte: IPA Anna Lou Castoldi

Con la conclusione delle feste natalizie, tornano in onda tutti i programmi previsti per la nuova stagione televisiva. Come Verissimo, che si era fermato con le puntate inedite per lasciare spazio ai best of e che è arrivato il momento di interrompere. Silvia Toffanin propone quindi le sue nuove interviste, con un parterre ricchissimo di ospiti e volti amati della nostra televisione. Ma chi vedremo all’interno del salotto più celebre di Canale5? Le anticipazioni dell’11 gennaio.

Verissimo, le anticipazioni dell’11 gennaio

Si comincia subito con i grandi nomi, con l’intervista ad Anna Galiena. L’attrice si racconterà di fronte a Silvia Toffanin tra vita privata e carriera. Non solo. Il 22 dicembre ha compiuto 70 anni, un traguardo importantissimo che l’ha portata a tracciare un bilancio della sua esistenza. E ancora, Anna Lou Castoldi, reduce dalla bella esperienza a Ballando con le stelle, spiegherà di stare vivendo un periodo particolarmente felice dopo l’ingresso nella sua vita di un nuovo amore.

Si tratterà del suo ballerino Nikita Perotti? Di certo tra i due si era instaurata una bella intesa, risultato di un ottimo feeling che hanno percepito fin dall’inizio, ma di una vera relazione non si era mai parlato. “Vorrei passare sempre più tempo con lui, non è mai abbastanza. È incredibile come mesi fa lui per me fosse uno sconosciuto. Anzi, mi ricordo che i primi giorni io avevo difficoltà a mantenere la vicinanza, non riuscivo a guardarlo troppo negli occhi perché mi imbarazzavo Adesso abbiamo una confidenza incredibile”, aveva dichiarato.

Gli altri ospiti

In studio da Silvia Toffanin anche Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera artistica all’apice della sua importanza, e Manuel Bortuzzo. Il nuotatore paralimpico, bronzo ai Giochi di Parigi 2024, ha appena voltato pagina grazie a un nuovo amore che gli ha restituito il sorriso che comunque non ha mai perso. La sua storia aveva colpito durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove aveva deciso di condividere con il pubblico la sua esperienza traumatica e il percorso di rinascita che l’ha portato a essere l’uomo che conosciamo oggi.

Grande attesa anche per Mal, icona della nostra musica e ospite graditissimo della trasmissione da alcuni anni a questa parte. La sua voce finirà al centro dello studio per un’esibizione in alcuni dei grandi successi, ma non mancherà il divertimento grazie alla presenza di Max Laudadio, storico inviato di Striscia La Notizia, in trasmissione per un racconto personale tra vita e carriera.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Verissimo va in onda l’11 gennaio ed è la prima del 2025 dopo le Storie, che ci hanno tenuto compagnia per tutte le feste natalizie. La puntata è inoltre trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Il programma di Silvia Toffanin vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale dedicato allo show che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. L’orario è sempre quello delle 16,30, diversamente dalla domenica che invece anticipa alle ore 16.