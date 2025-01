Fonte: IPA Federica Pellegrini

Verissimo torna domenica 26 gennaio. Silvia Toffanin ci accompagna, come sempre, in un lungo viaggio fatto di emozioni e di racconti, con un parterre di ospiti ricchissimo e nuove vite da raccontare. Tra queste c’è anche quella di Federica Pellegrini, campionessa di nuoto, che si sta godendo la sua famiglia dopo le nozze con Matteo Giunta e la nascita di Matilde, che oggi ha un anno. Ma chi ci sarà nel salotto di Canale5? Le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 26 gennaio

Il programma di Canale5 ospita una leggenda del nuoto italiano e mondiale: Federica Pellegrini. La campionessa, che ha fatto sognare milioni di italiani con le sue imprese sportive, condividerà i dettagli della sua nuova vita. L’atleta, oggi mamma felice, racconterà come l’arrivo della sua bambina abbia trasformato le sue giornate, regalandole nuove emozioni, diverse da quelle che ha provato nella sua lunga carriera sportiva. La Divina parlerà inoltre dei suoi progetti futuri, che spaziano dal lavoro come ambasciatrice dello sport all’impegno nella promozione del nuoto tra i giovani.

Prepariamoci a un momento di grande commozione con Stefano Bettarini, che si aprirà su una perdita dolorosa. L’ex calciatore ricorderà infatti suo padre Mauro, scomparso di recente all’età di 86 anni. E ancora, Asia Argento e Matilde Gioli, due artiste amatissime, per la prima volta insieme nello studio di Verissimo. Le due attrici presenteranno il loro nuovo film, Fatti Vedere, che arriverà presto nelle sale. Tra confidenze sul set e riflessioni sul tema del film, ci sarà spazio anche per scoprire il legame che si è creato tra loro durante le riprese.

Gli altri ospiti

Per gli appassionati di Uomini e Donne, c’è una sorpresa speciale: Martina e Ciro, freschi di scelta, si racconteranno per la prima volta in un’intervista esclusiva. Non potevano poi mancare due volti amatissimi dai fan di Amici: Rossella Brescia e Kledi Kadiu. Gli storici insegnanti di danza, rimasti nel cuore del pubblico, saranno ospiti per rivivere i momenti più significativi del loro percorso nel talent show che si è concluso da tempo ma al quale sono rimasti legati.

A chiudere la puntata, è atteso un momento di grande dolcezza con Daniele Scardina. L’ex pugile, che ha sempre mostrato una forza d’animo straordinaria, tornerà in studio accompagnato dalla sua mamma e dal fratello. Di recente, King Toretto – che oggi è vivo per miracolo – ha raccontato di più sulla sua storia d’amore con Diletta Leotta che ha definito come un grande amore.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 26 gennaio dalle 16 su Canale5. La puntata segue la messa in onda di Amici di Maria De Filippi, che viene trasmessa con lo speciale della domenica condotta proprio dalla padrona di casa. Le interviste di Silvia Toffanin sono visibili anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e qui rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla trasmissione, anche nella versione clip, suddivisa quindi intervista per intervista. Non solo. Verissimo è seguito anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i numerosi commenti degli utenti.