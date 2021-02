Omar Pedrini papà per la terza volta: è nato Leone Paolo

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Omar Pedrini è diventato papà per la terza volta: ad annunciare l’arrivo del piccolo Leone Paolo è stato lui stesso tramite il proprio account Instagram.

Ex leader dei Timoria, Omar Pedrini è un cantautore molto apprezzato che nel corso della carriera ha realizzato diversi album sia con il gruppo che da solista, lavori che hanno sempre incontrato il plauso del pubblico. Nel suo curriculum anche Sanremo, in particolare l’edizione del Festival del 2004 quando ha partecipato come solista e ha vinto il Premio Volare al miglior testo per Lavoro inutile. Ma non si è dedicato solo alla musica: la sua creatività negli anni lo ha portato ad avere diverse collaborazioni e a mettersi alla prova anche a teatro, in televisione e nelle vesti di scrittore. A fine 2018 infatti ha pubblicato il romanzo Angelo Ribelle, pubblicato da La nave di Teseo.

E ora si accinge a vivere una nuova esperienza come papà: classe 1967 (è nato il 28 maggio a Brescia) a 53 anni lo è diventato per la terza volta.

E’ stato proprio lui a condividere la bella notizia con i fan. Prima pubblicando una foto che lo vede in ospedale nello spazio dedicato all’attesa, una foto che il cantautore ha commentato con il semplice hashtag love. Poi con un breve video in cui si possono ammirare le immagini del piccolo, il suo terzogenito. Ad accompagnare il tutto, per questo post, una lunga dedica per Leone Paolo. “Un leoncino bresciano (già in tenuta bianco – blu) è arrivato, proprio nello stesso giorno di Bob Marley. Che sia un segno di pace, uguaglianza, libertà e buona musica. Mamma Veronica è stata bravissima e sta bene. “Perdonami per il mondo incasinato che troverai, ma ci rimboccheremo le maniche ancora di più… Con tanto amore papà”. Omar Pedrini poi ha aggiunto il ringraziamento per il personale ospedaliero. In questo caso gli hashtag usati dal cantante sono stati love, life e vita.

Omar Pedrini è sposato con l’avvocato Veronica Scalia dal 2014, con la moglie ha già avuto Emma Daria nel 2013, mentre da una precedente relazione era nato il suo primogenito Pablo, nato nel 1993. Grande tifoso del Brescia Calcio, come emerge anche dalla dedica per il piccolo appena arrivato, Omar Pedrini è stato in passato legato anche alla showgirl Elenoire Casalegno, con cui ha avuto una relazione durata dal 2002 al 2009.