Frasi di ringraziamento, per dimostrare la propria gratitudine

Sembra scontato ma in realtà non lo è per niente: ringraziare qualcuno per qualcosa è un gesto di riconoscenza e gratitudine importante, perché restituisce valore alle cose fatte, all’impegno profuso e alle persone. Al tempo stesso sentirsi riconoscenti fa bene a noi, in quanto ci ricorda l’importanza degli altri nella nostra vita.

Troppo spesso ci si dimentica del potere di un grazie, dato alla persona giusta e nel momento giusto. A volte, invece, ci si sente come se quella parola da sola non potesse bastare: ci sono occasioni infatti che meritano un’attenzione in più. Per questa ragione sono molto utili le frasi di ringraziamento, che contengono le parole migliori da usare al momento giusto.

DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più famosi per dimostrare la propria gratidine in occasioni e circostanze diverse, radunandole nelle migliori frasi di ringraziamento.

Frasi di ringraziamento formali

Ci sono situazioni in cui il ringraziamento deve essere molto composto, sono quelle più formali in cui è necessario utilizzare frasi precise e non troppo fantasiose. Momenti che comunque richiedono un pensiero forte, parole che chiariscano in maniera netta il senso di gratitudine che si prova nei confronti di qualcuno.

Le frasi di ringraziamento formali da utilizzare in queste occasioni particolari.

Certe volte la nostra luce interiore esce ed è riaccesa da una scintilla che proviene da un’altra persona. Ciascuno di noi deve provare una profonda gratitudine per coloro che hanno acceso la fiamma dentro di noi. (Albert Schweitzer)

Una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta: “Grazie!” (Pablo Neruda)

Uno dei segreti più profondi della vita è che ciò che più vale la pena fare è ciò che facciamo per gli altri. (Lewis Carroll)

Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo, e che è solo con la gratitudine che la vita si arricchisce. (Dietrich Bonhoeffer)

Sentirsi riconoscenti e non esprimerlo è come incartare un regalo e non darlo. (William Arthur Ward)

Tu ringrazi prima dei pasti. Bene. Ma io dico grazie prima del concerto e dell’opera, prima del gioco e della commedia, quando apro un libro, disegno, dipingo, nuoto, faccio scherma e pugilato, cammino, gioco, ballo e dico grazie quando tuffo la penna nell’inchiostro. (GK Chesterton)

La gratitudine non è solo la più grande delle virtù, ma è anche la madre di tutte le altre. (Cicerone)

Impariamo a dire “Grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo! (Papa Francesco)

Il ringraziamento è la vibrazione più pura che oggi esista sul pianeta. (Abraham-Hicks)

Frasi di ringraziamento da usare sul lavoro

Quando si è in un ambiente di lavoro ringraziare è molto importante per mantenere la serenità con i colleghi, ma anche con superiori e sottoposti. A volte il favore o l’aiuto sono stati così grandi che un semplice grazie non basta, in quei casi si possono utilizzare frasi sdi ringraziamento sul lavoro in grado di esprimere la gratitudine che si prova.

Basta saper trovare le parole giuste e non avere freni nell’usarle, perché dire un grazie non fa bene solamente agli altri e all’ambiente lavorativo, ma anche a noi stessi.

Più un uomo ha potere sugli altri, più deve superarli in virtù. Nessuno dovrebbe governare se non è meglio dei governati. (Publio Siro)

Quando sei nella sventura e cerchi compassione dal prossimo, gli porgi una parte del tuo cuore. Ti ringrazierà, se ha buon cuore; se ha il cuore duro, ti disprezzerà. (Khalil Gibran)

Non mi interessa essere una leader, ma fare parte di un team vincente. (Jane Pauley)

Dire grazie non è solo una questione di buone maniere. E una questione di buona spiritualità. (Alfred Painter)

Ci sono persone che ti regalano fiori anche se arrivi secondo, che sistemano in silenzio i tuoi peggiori disordini, che ti aiutano anche quando non te lo aspetti…Grazie di tutto! (Hellen Thompson)

“Grazie! Potrei gridarlo dalla montagna più alta o dipingerlo sulla faccia della Luna… Ma per quanto possa proclamarti la mia riconoscenza, non v’è modo in cui possa mostrarti interamente quanto ti sia grato. (Linda Macfarlane e Stuart Macfarlane)

Noi siamo facili a chiedere, ma non a ringraziare. (Padre Pio)

Questo è il vero segreto della vita, essere completamente impegnato con ciò che stai facendo nel qui e ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è un gioco. (Alan W. Watts)

Io sosterrò sempre che il ringraziamento è la più alta forma di pensiero, e che la gratitudine non è altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa. (GK Chesterton)

Se detesti la maleducazione, devi sempre dire grazie e per favore. Dire grazie cambia la giornata a te e a chi se lo sente dire. (Luca Argentero)

Frasi di ringraziamento per il compleanno

Quando si festeggia il compleanno, in genere, arrivano molti auguri e le persone alle quali si vuole più bene hanno un pensiero speciale. Ringraziare a volte diventa complicato, soprattutto se si desidera rispondere con un pensiero non banale a chi ha fatto tanto per noi. Le frasi di ringraziamento per il compleanno ci vengono in aiuto regalandoci spunti, ma anche vere e proprie riflessioni capaci di toccare le corde del cuore e dei sentimenti. Esprimere gratitudine con aforismi e citazioni famosi, infatti è un piccolo gesto, ma restituisce la misura dell’affetto nei confronti di chi ha fatto qualcosa per noi.

Noi diamo spesso per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitudine. (Cynthia Ozick)

Mi è stato dato così tanto che non ho tempo di pensare a ciò che mi è stato negato. (Helen Keller)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Gabriel García Márquez)

Il saggio non si affligge per le cose che non ha, ma si rallegra per quelle che ha. (Epitteto)

“Grazie” è la migliore preghiera che chiunque possa dire. Grazie esprime gratitudine estrema, umiltà, comprensione. (Alice Walker)

Ragazzi vi ringrazio per gli auguri di compleanno vi voglio bene, non me l’aspettavo.

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. (Marcel Proust)

La parola grazie è un ingrediente essenziale nella tua ricetta di salute, pace e manifestazione di ciò che desideri. Dire, pensare o scrivere questa parola aumenta immediatamente i tuoi livelli di energia, perciò esercitati a pronunciarla tutto il giorno. Presta attenzione all’effetto a onde che si innesca quando ringrazi, a partire dal tuo cuore traboccante di gratitudine al sorriso degli altri. E noi angeli aggiungiamo il nostro apprezzamento per la tua disponibilità a essere un messaggero di questo dono: grazie. (Doreen Virtue)

Frasi di gratitudine e riconoscenza

Dire grazie è un gesto che lascia il segno, perché restituisce il giusto valore alle cose e alle persone. Spesso sono in molti a darlo per scontato senza rendersi conto che la gratitudine e la riconoscenza sono due sentimenti che vanno coltivati e donati agli altri. Perché, se ci soffermiamo a riflettere, noi apprezziamo quando gli altri riconoscono un nostro atteggiamento, un impgno che abbiamo preso o il fatto di essere stati disponbili per qualcosa. Lo stesso faranno gli altri che gradiranno sentirsi ringraziare e che venga riconosciuto ciò che hanno fatto. Praticare la gratitudine fa bene, perché ci insegna a essere riconoscenti nei confronti della vita oltre che delle persone e a focalizzarci sulle cose belle e che hanno un valore importante.

Però non sempre è facile dire grazie, allora perché non usare frasi di gratitudine e riconoscenza scritte da pensatori famosi? Uomini e donne che ci hanno lasciato citazioni e aforismi perfetti in qiesta occasione.

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

La gratitudine è l’espressione della maturità umana e, mentre la manifesta, la nutre e l’accresce. La gratitudine suscita dialogo di grazie tra chi ha dato il beneficio e chi lo riceve. (Oreste Benzi)

Beati coloro che possono dare senza ricordare e prendere senza dimenticare. (Melvin Schleeds)

Ascoltare, essere attenti, consolare, ringraziare, perdonare, accompagnare, aiutare sono verbi che a volte dimentichiamo. Bisognerebbe scriverli su una parete accanto alla porta di casa e leggerli ogni volta che usciamo nel mondo. (Fabrizio Caramagna)

Dicendo “grazie” tu crei amore. (Daphne Rose Kingma)

È meglio ringraziare tardi che non ringraziare mai. Si ringrazia per un bene quando si capisce di averlo ricevuto e, come dite voi, ogni sofferenza è un bene. (Charles de Foucauld)

La gratitudine è un dovere che va reso, ma che nessuno ha il diritto di aspettarsi. (Jean-Jacques Rousseau)

La riconoscenza non deve essere come la neve, che si scioglie e corre via non appena arriva il sole.

(Mauro Corona)

(Mauro Corona) Se incontriamo qualcuno che ci deve gratitudine, subito ricordiamo il motivo. Ma quante volte incontriamo qualcuno cui siamo noi a dovere gratitudine, e non ricordiamo più nulla! (Goethe)

La gratitudine non è la menzione di una tenerezza, ma il suo silenzioso apprezzamento, più profondo del raggiungibile – tutto ciò che chiede nostro Signore, che conosce meglio di noi la misura delle cose. Disposti alla morte, se solo percepiamo che muore. (Emily Dickinson)

La gratitudine è una di quelle cose che non possono essere comprate. Essa deve nascere con l’uomo, o altrimenti tutti gli obblighi del mondo non potranno crearla. (Lord Halifax)

Ho nel cuore tre sentimenti con i quali non ci si annoia mai: la tristezza, l’amore e la riconoscenza. (Alexandre Dumas)

Quando ci si sente obbligati ad esprimere la propria gratitudine, si perde la metà della sua gioia. (René Barjavel)

Impara a amare ciò che desideri ma anche ciò che gli assomiglia. Sii esigente e sii paziente. È Natale ogni mattino che vivi. Scarta con cura il pacco dei giorni. Ringrazia, ricambia, sorridi. (Stefano Benni)

Gratitudine. Un sentimento che sta a metà strada fra il beneficio ricevuto e quello previsto o atteso.

(Ambrose Bierce)

Frasi per ringraziare i veri amici

Ci sono le amicizie speciali, sono quelle che sono talmente profonde da diventare famiglia. Sono gli amici che si possono chiamare a qualsiasi ora della notte, o del giorno, e subito si fanno in quattro per aiutare. Quelli che regalano affetto, comprensione, momenti indimenticabili e che ci sono per le risate, ma anche per le lacrime. Ci sono molte frasi per ringraziare i veri amici, che contengono parole speciali per fargli sentire quanto sono importanti e quanta gratitudine si ha anche solo per la loro presenza nella nostra vita.

Ringraziarli non sarà mai abbastanza, ma l’affetto che vi scambiate vicendevolmente è già un gesto speciale: perché volersi bene non va dato mai per scontato. Proprio come un grazie detto al momento giusto.

Citazioni e aforismi per ringraziare i veri amici per la loro presenza e il loro affetto.