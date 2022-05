Frasi per festeggiare il compleanno di un fratello, le più belle

Un fratello è quella persona che ci sarà sempre, nei momenti belli e in quelli più difficili. Un fratello conosce il passato, condivide la vita, i sogni, le paure. Ha percorso insieme a te un tratto importante di vita, quello della crescita e – anche se a volte da adulti si è più distanti – sarà sempre la persona sulla quale fare affidamento quando si ha bisogno di un supporto. Celebrare il compleanno di un fratello richiede delle frasi profonde, preziose, piene di tutto quell’affetto e di quella complicità che avete costruito nel tempo.

E se un fratello di sangue non lo avete, non importa, perché magari la vita vi ha premiato con un’amicizia speciale, di quelle che ricordano che a volte la famiglia si sceglie anche.

DiLei ha selezionato alcune delle citazioni e degli aforismi più belli da dedicare a un fratello per il suo compleanno.

Frasi di compleanno per un fratello

Il compleanno è un giorno importante, perché è quello in cui si celebra la vita. È bello farlo insieme alle persone più speciali, ma va bene anche ricevere un messaggio o un biglietto speciale che racchiudano l’affetto che vi lega a quella persona. Scrivere una frase di compleanno per un fratello richiede una dose di affetto, un po’ di ironia e di ricordi speciali. Grandi pensatori, artisti e cantanti hanno scritto alcune bellissime parole da dedicare a un fratello per il suo compleanno.

Un fratello è un amico donato dalla natura. (Gabriel-Marie Legouvé)

Il più dolce degli amori è l’amore che unisce due fratelli. (Menandro)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. (Papa Francesco)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

A te che sai guardare oltre,

sai ridere a squarciagola,

sai piangere fino ad alleggerirti,

sai rialzarti in modo diverso ogni volta che cadi,

sai perderti e poi ritrovarti,

sai colorare le tue emozioni ripetutamente…

a te che vivi con pienezza la tua vita,

buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

I compleanni vanno festeggiati. Penso sia più importante festeggiare un compleanno che il successo di un esame, una promozione, o una vittoria. Festeggiare un compleanno significa infatti dire a qualcuno: “Grazie perché sei tu”. (Henry Nouwen)

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

I compleanni sono momenti inevitabili, belli e molto particolari della nostra vita! Momenti che riportano alla memoria ricordi preziosi, celebrano i tempi presenti e danno speranza per il futuro. (Babe Arish)

Dedica per un fratello

Una dedica per un fratello è un gesto ricco di amore e affetto, perché non sono solo parole lasciate lì e scelte a caso, ma sono pensate, selezionate con cura e ponderate. E se ci si ferma a riflettere non c’è dono più bello di quello che arriva dal cuore ed esprime l’affetto che si prova per qualcuno. Ecco le dediche pù belle ed emozionanti da scrievere per un fratello.

L’amore fraterno è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni. (Hector Carbonneau)

La metà delle volte in cui due fratelli lottano, è solo una scusa per abbracciarsi. (James Patterson)

Sono cresciuto con sei fratelli. Ed è così che ho imparato a ballare, aspettando che si liberasse il bagno. (Bob Hope)

Non c’è altro amore come l’amore per un fratello. Non c’è altro amore come l’amore di un fratello. (Astrid Alauda)

Quando i fratelli vanno d’accordo, nessun fortezza è così solida come la loro vita in comune. (Antistene)

Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il migliore legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. (Mary Schmich)

Mamma diceva che amare un fratello non vuol dire scegliere qualcuno da amare, ma ritrovarsi accanto qualcuno che non hai scelto e amarlo. (Giacomo Mazzariol)

“A volte essere un fratello è ancora meglio che essere un supereroe” (Marc Brown Deni)

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

L’età non ha realtà se non nel mondo fisico.L’essenza di un essere umano è resistente al passaggio del tempo. Le nostre vite interiori sono eterne… (Gabriel Garcia Marquez)

Frasi di compleanno simpatiche per un fratello

Tra fratelli i rapporti sono spesso scherzosi e intrisi di ironia: fa parte del fatto di essere cresciuti insieme. Infatti sin dall’infanzia si tende a creare con il proprio fratello un legame fatto di complicità, risate e ironia. Cosa c’è di meglio, quindi, per rivangare il vostro rapporto, di una frase che racchiuda la spensieratezza del vostro rapporto e che faccia sorridere? Ecco le frasi di compleanno simpatiche per un fratello.