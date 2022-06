Le più belle frasi dalle canzoni da dedicare a una sorella

Fonte: iStock Le migliori frasi dalle canzoni da dedicare a una sorella

Avere una sorella è uno dei doni più grandi e speciali che la vita può farci. Un legame molto profondo, a volte anche difficile, ricco di bei momenti, abbracci e sorrisi, ma anche di scontri, incomprensioni e pianti. Una sorella però è sempre pronta a sorreggerti e tenerti per mano nei momenti più bui e difficili della vita, quando tutto sembra andare per il verso sbagliato. È anche la persona che più di tutte sa condividere le grandi gioie con immensa lealtà e vera emozione.

Per queste e infinite altre ragioni, c’è sempre una buona occasione per dedicare un pensiero carino alla propria sorella. Una frase dolce e profonda, per ricordarle quanto è speciale. A volte non è facile dire alle persone care quanto le amiamo e quanto sono importanti per noi. Ma una raccomandazione vogliamo farla: non tenerti mai dentro le emozioni, esprimi l’affetto e l’amore che provi, sempre. Non è mai troppo, ed è sempre apprezzato. La vita è bella, ma è breve, e non bisogna sprecare le occasioni per dedicare un dolce pensiero a una sorella, la parte migliore che abbiamo, l’amica che tutti vorrebbero.

Se non sai come dire a tua sorella che le vuoi bene e che nella tua vita il suo ruolo è indispensabile, allora puoi provare a farlo dedicandole una canzone. Di seguito troverai alcune citazioni prese dai testi più famosi, che puoi usare per dire a tua sorella quanto la ami e la stimi. Non te ne pentirai.

Le canzoni più famose dedicate alle sorelle

Da Tiziano Ferro a Bob Dylan, da Elisa a Britney Spears, sono tanti i cantanti che negli anni hanno dedicato i loro pezzi alle sorelle, donne speciali che ci accompagnano per tutta la vita, sin dalla nascita. Una sorella è la persona che più ci sta accanto, che supera tutte le tempeste della vita insieme a te, è pronta a sostenerti e difenderti, mettendosi contro tutto e tutti. Le migliori dimostrazioni d’amore passano dai fatti, è vero, ma perché non dedicare anche delle belle parole a una sorella, per farle una sorpresa e dirle quanto la ami? Ecco di seguito alcune note canzoni che possono fare al caso tuo:

In piedi, sorella, in piedi

E vai a prenderli quei desideri

E digli chi sei e chi eri

(Elisa – In piedi)

La luce è quella da davanti

Per settimane e settimane

Dividi il vino spezza il pane

E dove andiamo cosa importa

Più siamo e più la strada è corta

Per settimane e settimane

Amarci e bere alle fontane

(Fratelli? – Roberto Vecchioni)

siamo noi due

siamo la somma delle nostre idee

siamo io e te

siamo tu ed io

siamo io il tuo bisogno e tu sei il mio

(Siamo io e te – Max Pezzali)

While you’re in the world

(Elton John – Your Song)

And I love you

May all of your dreams come true

(Antony and the Johnsons – You Are My Sister)

From the cradle to the grave

(Bob Dylan – Oh, Sister)

I got all my sisters with me

(Sister Sledge – We Are Family)

And you know wherever I am

I’ll come runnin’

(James Taylor – You’ve Got A Friend)

I couldn’t see

You’re hurt inside

(Britney Spears – Little Me)

Forte e fiero

Nel mondo che non ti ha creduto mai

Noi, noi, noi

Noi siamo forti, noi

Abbiamo gli occhi chiari, noi

E un sogno, in più

(Tu che sei mio fratello – Renato Zero)

Canzoni per una sorella: i pensieri più dolci

Vedo sorelle litigare, non parlarsi per anni, non rivolgersi più lo sguardo. No, questo non deve succedere mai. Qualsiasi discussione accada, qualsiasi sia il motivo della discordia, una sorella è troppo importante per lasciarla andare. Abbandona l’orgoglio e torna ad abbracciarla, recuperate il vostro legame, perché è unico e nessuno al mondo potrà mai sostituirsi a una sorella.

Le sorelle sono un pezzo di cuore, nel vero senso della parola. Dentro di voi scorre lo stesso sangue, quello tra sorelle è un rapporto da coltivare giorno dopo giorno, che nessuno mai potrà distruggere. Fai una telefonata, scrivi un messaggio e recupera il legame perduto. Puoi usare una canzone, per dirle con parole dolci quanto le vuoi bene e che ti manca, perché due sorelle non dovrebbero stare distanti, mai. A volte le parole di una canzone possono sembrare scritte proprio per voi, per raccontare quello che eravate e volete essere per sempre. E allora leggi quelle che abbiamo scelto e personalizza la dedica per tua sorella:

Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio,

e occhi bendati su un cielo girato di spalle,

la pazienza, casa nostra, il coraggio, il tuo conforto,

ha a che fare con me

(Il conforto – Tiziano Ferro ft. Carmen Consoli)

Per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore

Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai

Raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai

Seguirò il tuo volo senza interferire mai

(Ron – Non abbiamo bisogno di parole)

tante vittorie, giorni bellissimi

sconfitte stupide, giorni difficili

tristezze ed euforia, gioie e dolori

Ma sento sempre che tu ci sei

che anche quand’è dura non te ne vai

che anche coi denti combatterai

sempre accanto a me non mi abbandonerai

(Sei fantastica – Max Pezzali)

Time after time

If you fall I will catch you – I’ll be waiting

Time after time

(Cindy Lauper – Time after time)

There’s only us when the lights go down.

You are my heaven on earth

You are my hunger, my thirst

(Ave Maria – Beyoncé)

Dedica a una sorella: canzoni rap

Il mondo del rap è un mondo a sé, o lo ami o lo odi. Sono tanti gli artisti, italiani e non, che oggi – e ormai da decenni – appartengono a questo filone artistico. Tanti i pregiudizi verso di loro fino a qualche anno fa, oggi invece è una corrente musicale molto amata, nonostante le critiche. E, come tale, anche in questo caso sono state create canzoni davvero molto speciali, nei cui testi si possono leggere vere e proprie dichiarazioni d’amore da parte di un partner, ma anche frasi d’effetto e emozionanti da dedicare a un amico, un padre, una madre e, perché no?, anche a un fratello e una sorella.

La sorella è quella persone che ti completa, che non ti abbandonerà mai. Ci sono momenti nella vita in cui ci si scontra con la propria sorella, ci si sente soli e non capiti. Ma poi ne arrivano altri in cui trovi subito una mano tesa per ogni bisogno e necessità, perché ogni volta che cadi una sorella è quella migliore amica che non hai scelto ma che è lì, pronta a farti rialzare e sorreggerti nelle peggiori difficoltà.

L’amore di una sorella è qualcosa che non si può spiegare, nessun altro rapporto è paragonabile. Tua sorella è la tua metà , quella persona che oggi e per sempre sarà al tuo fianco. Vuoi dire a tua sorella quanto è speciale e quanto bene le vuoi in un modo unico e originale? Se è un amante del rap, ma anche no, puoi usare una di queste canzoni che abbiamo selezionato per te:

La casa a ferro e fuoco nel gioco di litigare

Cane e gatto ma lo stesso modo di camminare

Non so cosa pensavi quelle notti con papà

Ma grazie mamma, ne hai fatti due su due e due su due

Che comunque vada mio fratello ci sarà

Grazie mamma, grazie pà (yeah, yeah)

Urlare a squarciagola

Fantasmi sotto le lenzuola

Bambini non fate casino

Domani c’è scuola

Ma mamma non c’è verso di fermare i Ghostbuster

La cameretta è l’universo e noi siamo i master

(Articolo 31 – Due su due)

da un’altra madre la mia mano è qua per rialzarsi se cade

C’è chi darebbe la vita per me se io per lui, ed è chi sa che uno sgarro poi ti costa come Rui.

Noi fratelli tra sbagli e tagli, dove la strada è madre e conosce i suoi figli.

(Club Dogo – Phra (Outro)

Non perdere mai la fiducia in te stesso, ti giuro vinciamo e lo famo da squadra. (Ketama126 & Pretty Solero – 1 Gradino)

Fianco a fianco mai stato stanco

Niente è liberatorio come marchià er territorio col branco.

Io taglio lui cuce

Stamo a viaggià alla velocità de luce

su ‘o stesso binario.

(Gast & Chicoria – Fratelli de sangue)

perché senza radici l’albero cade.

(Marracash – Prova a prendermi)

lealtà nel DNA,

stessa mentalità da piazza,

anche tra anni in giacca e cravatta quando sarà vecchia la mia fazza.

(Club Dogo – Phra)

Il mio respiro che si accorcia

Ora so che sei davvero tu

E qualcosa resterà

(Marracash – Untitled)

Le parole le rendono stupide e piccole

(Articolo 31 – Solo per te)

Le parole le rendono stupide e piccole (Articolo 31 – Solo per te) Tu sei la parte che mancava, l’elemento del mio rinascimento. (Neffa – Non tradire mai)

Le canzoni da dedicare a una sorella per il compleanno

Non è sempre facile trovare le parole giuste per dire a tua sorella quanto la ami e quanto è davvero indispensabile per la tua esistenza. Una presenza fondamentale, che ti guida e ti sostiene sempre, in ogni momento, senza mai farti sentire solo. Quando si avvicina il giorno del suo compleanno però inizia la “crisi regalo”: anche tu vuoi trovare il pensiero giusto, che la renda davvero felice. Quell’oggetto che tanto desiderava, oppure un’esperienza unica da condividere insieme, come il biglietto di un concerto o l’ingresso in un centro termale, per una giornata in totale relax.

Ma quello che conta è il pensiero, e quindi riuscire a trovare le parole giuste, che le facciano capire quanto bene le vuoi. In una selezione unica di frasi e pensieri dolci e emozionanti, abbiamo pensato di raccogliere per te alcune citazioni prese da famose canzoni di artisti – italiani e non – conosciuti in tutto il mondo. Delle parole meravigliose e ricche di significato, che puoi usare per fare gli auguri di buon compleanno a tua sorella, in un modo un po’ diverso dal solito.

Puoi farle avere un bigliettino, consegnarle una lettera a mano, ma anche mandarle un messaggio, una mail o ancora dedicarle un post su Facebook o Instagram accompagnato da una canzone per una sorella, per augurarle il meglio che la vita le possa dare e per farla sentire speciale.

Chi ha la fortuna di avere al su fianco una o più sorelle sa quanto sia speciale il rapporto che le lega, per questo DiLei ha deciso di regalarti una selezione di canzoni uniche, che possano aiutarti a creare i migliori auguri di buon compleanno per lei. Cerca la frase più dolce o divertente che si adatti a voi, al sentimento che vi lega, e prova a sorprenderla con questo pensiero, che la faccia sentire la sorella più fortunata al mondo:

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché, di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante… il regalo mio più grande sei tu! (Il regalo più grande – Tiziano Ferro)

la luce di un mattino che non perderai,

lei lo specchio dove tornerai

dove ti riconoscerai

semplicemente come sei, uguale a lei.

(Uguale a lei – Laura Pausini)

come quando io mi lancio e voglio che sia tu

a preparare il mio paracadute.

(Nel primo sguardo – Laura Pausini)

come quando io mi lancio e voglio che sia tu a preparare il mio paracadute. (Nel primo sguardo – Laura Pausini) Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo… io non sono solo! (Fango – Jovanotti)

Mia sorella mi assomiglia e io lo so che cosa prova

Perché mia sorella in questo mondo non si trova

Vuole avere ragione, vuole vincere lei, vuole essere sicura

Perché mia sorella è forte solamente quando ha paura

Ma mia sorella è mia e un giorno si innamorerà

Io dopo con chi litigo e chi mi mancherà?

Sì, mia sorella è mia

(Mia sorella – Povia)

La conosci già a memoria

Che potresti raccontarla tu

La mia storia

Tu sola sei l’amore, tu sola sei davvero

(Sergio Cammeriere – Sorella mia)

When you love someone but it goes to waste

Could it be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

I will try to fix you

(Fix You – Coldplay)

You’ve stood by me girl

I’m happy at home

You’re my best friend

(Queen – You’re my best friend)

No matter what you do

Sail away sweet sister

I’ll always be in love with you

(Queen – Sail Away Sweet Sister)

Dì a tua sorella quanto è speciale, fallo con una canzone.