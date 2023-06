“Mission Impossible 7”, Tom Cruise sfreccia in moto a Roma: è delirio

L’attesa dei fan per Mission Impossible 7 è alle stelle, tanto che si è scatenato il delirio per il ritorno dell’attore Tom Cruise a Roma. Nel dietro le quinte e nelle prime immagini della pellicola cinematografica fornite alla stampa non possiamo fare a meno di ammirare l’attore hollywoodiano sfrecciare per le strade di Roma in sella alla sua moto.

Mission Impossible 7, delirio a Roma per Tom Cruise

L’anteprima mondiale di Mission Impossible 7 è prevista proprio per il 19 giugno: durante le riprese, però, abbiamo avuto la possibilità di osservare delle foto a dir poco pazzesche dei momenti più adrenalinici della pellicola. Tom Cruise, del resto, è uno degli attori più strong di Hollywood: se c’è una persona che rifiuta categoricamente la controfigura, è proprio lui, insistendo per vivere le emozioni in prima persona e per offrire un prodotto quanto più fedele possibile.

Fonte: IPA

Possiamo dire highlander? Assolutamente sì. Del resto, Mission Impossible 7 non ha tradito la sua ricetta vincente: Cruise ha sfrecciato per le strade di Roma in sella alla sua moto, tra salti, inseguimenti e tanto altro. Con l’uscita sempre più vicina, il materiale offerto alla stampa ci ha permesso così di ripercorrere alcuni dei momenti top delle riprese. Roma deserta, vuota, ma “piena” di cinema.

Bagno di folla per Tom Cruise a Roma

Il ritorno a Roma di Tom Cruise, poi, ha scatenato il delirio. Fan in visibilio per lui il 18 giugno, quando l’attore ha scelto di cedere ai piaceri della cucina romana. In pieno centro, infatti, è stato “paparazzato” da Rino Barillari.

Polo azzurra e sguardo ammaliante, Cruise, che è arrivato in città sabato a Ciampino, ha visitato la città insieme ad altri accompagnatori (oltre a una fitta schiera di bodyguard), come riportato da Il Messaggero. L’eterno ragazzo di Hollywood si è dunque concesso una notte in pieno stile Dolce Vita.

Mission Impossible – Dead Reckoning: trama e anticipazioni

Il settimo capitolo della saga con Tom Cruise è previsto nelle sale il 12 luglio 2013. Presentato in anteprima il 19 giugno a Roma, il cast si sposta in seguito per la premiere a Londra, il 22 giugno. Il film è – manco a dirlo – attesissimo. Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 1 è stato girato in buona parte a Roma.

Fonte: IPA

La trama è pura alta tensione: per Ethan Hunt (interpretato da Cruise) e la squadra dell’IMF si prevedono grosse sfide, probabilmente la più pericolosa. L’intera umanità e il destino del mondo, infatti, sono connesse a un’arma terrificante, che la squadra deve trovare e disinnescare. Un nemico potente, oscuro, con forze del passato che tormentano Ethan: questa volta dovrà sacrificare molto, incluse le persone che più ama.

Il cast del film è un plus da non sottovalutare: Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg e tanti altri attori e attrici di fama internazionale. I dettagli dell’evento a Roma sono blindatissimi, e c’è chi ha detto che Tom potrebbe arrivare a bordo di una vecchia Cinquecento. Tutto è avvolto dal segreto, ma manca pochissimo: il red carpet? A dir poco incandescente, e vedendo i nomi del cast, non c’è da sorprendersi.