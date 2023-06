Tom Cruise lascia senza fiato anche Giorgia Meloni. Che poi vola a Parigi

Roma ai suoi piedi: la presenza di Tom Cruise nella Capitale non è passata inosservata (e come poteva essere diversamente) tanto da aver attirato l’attenzione anche di Giorgia Meloni. La Premier lo ha infatti ricevuto entusiasta a Palazzo Chigi, dando dimostrazione del loro incontro attraverso una foto condivisa sul profilo Instagram ufficiale della Presidente del Consiglio. I loro sorrisi dicono tutto: la stella di Hollywood è capace di far perdere la testa proprio a tutti.

Giorgia Meloni incontra Tom Cruise: la foto su Instagram

“Lieta che la Capitale d’Italia sia protagonista dell’ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondiale. Le ‘mission impossible’ sono anche il nostro pane quotidiano al Governo”, ha scritto Giorgia Meloni sul suo Instagram ufficiale, dopo aver ricevuto Tom Cruise a Palazzo Chigi. L’attore di Hollywood è arrivato a bordo di una berlina di lusso con i vetri oscurati, seguita da un’altra auto e da quattro van. L’incontro è durato circa mezz’ora o poco meno, al termine della quale il divo di Mission Impossible è stato visto lasciare il Palazzo.

La vera mission impossible di Giorgia Meloni è però un’altra. Subito dopo l’incontro con Tom Cruise, la Presidente del Consiglio è volata a Parigi per un difficilissimo incontro con il Presidente Macron e per spingere sulla candidatura dell’Italia per Expo 2023. Un rapporto tutto da ricucire, guastato dal nodo migranti e dalle gravi accuse dei ministri francesi al Governo italiano, con un bilaterale che assume così un valore simbolico che determini un cambiamento in positivo dei rapporti tra Francia e Italia.

Fonte: Ansa

Folla in Piazza di Spagna

Una folla in delirio, quella che ha accolto Tom Cruise in Piazza di Spagna, per la prima mondiale del settimo capitolo della saga Mission Impossible – Dead Reckoning, in sala dal 12 luglio per la regia di Christopher McQuarrie. L’incontro con i fan è stato indimenticabile: dopotutto, con il red carpet allestito sulla gradinata di Trinità dei Monti non poteva essere diversamente. La scalinata, peraltro, è la stessa dalla quale si fionda a bordo di una 500 gialla con Hayley Atwell.

È infatti la città di Roma a fare da sfondo al nuovo capitolo della serie Mission Impossibile, con un Tom Cruise – ancora una volta senza controfigura – che attraversa la Capitale passando per Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali e persino sfrecciando per gli strettissimi vicoli del Rione Campitelli.

Una vera impresa anche per chi è capace di guidare in quegli spazi angusti, alternandosi tra il volante di una 500 e una potente moto. Il Colosseo che campeggia alle sue spalle, quando finisce a bordo di una due ruote della Polizia, è diventato un simbolo della pellicola, oltre a essere l’immagine dell’Italia nel mondo. La saga di Mission Impossible è iniziata nel 1996 e, per la sua settima tornata al cinema, regala un bellissimo tributo alla Città Eterna. Anche il resto del cast che sfilato sul suggestivo red carpet: Simon Pegg a Rebecca Ferguson, da Ving Rhames ad Hayley Atwell ed Esai Morales.