Tom Cruise è tornato single: è finita (di nuovo) con la fidanzata Hayley Atwell

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E poi ci sono quelli che sfumano in un addio definitivo, nonostante i due partner abbiano cercato di riparare le crepe. È quel che è accaduto a Tom Cruise, tornato single dopo mesi di alti e bassi con la compagna Hayley Atwell. I due attori si erano già lasciati una prima volta lo scorso settembre, ma poi ci avevano riprovato. Senza ottenete, a quanto pare, il risultato sperato.

È finita tra Tom Cruise e Hayley Atwell

A riportare la notizia della rottura (forse) definitiva tra Tom Cruise e Hayley Atwell è stato il tabloid britannico The Sun, certo che ormai la loro storia d’amore sia giunta al capolinea. Lo avrebbe raccontato una fonte molto vicina al divo di Hollywood e alla ex fidanzata, che aveva conosciuto sul set di Mission: Impossible 7 e con la quale era scoccata la scintilla praticamente sin da subito.

Stando a quanto riferito dalla fonte, volutamente rimasta anonima, ormai tra Tom Cruise e Hayley Atwell le incomprensioni sarebbero diventate di proporzioni tali da rendere impossibile proseguire la relazione. Una questione di incompatibilità, insomma, che avrebbe spinto i due attori a interrompere definitivamente la storia di comune accordo.

Perché Tom Cruise ha deciso di tornare single

“La relazione tra Tom e Hayley era genuina – ha riferito la fonte anonima al The Sun -. Nonostante alcune voci contrarie, non è mai stato solo per le telecamere. Purtroppo non ha funzionato per loro. Vanno molto d’accordo e hanno una chimica fantastica, motivo per cui hanno deciso di provare tranquillamente la relazione all’inizio di quest’anno. Ma quello che funzionava a porte chiuse non ha funzionato così bene quando è stato reso pubblico, e il clamore intorno a loro come coppia è esploso di nuovo. Ora hanno deciso che sono migliori come amici“.

Non solo incompatibilità di carattere, dunque, ma anche problemi legati all’esposizione mediatica. Era inevitabile che, una volta usciti allo scoperto, Tom Cruise e Hayley Atwell sarebbero stati travolti da un’ondata di clamore di enormi proporzioni. Del resto iniziare una love story con uno dei divi di Hollywood più celebri di sempre, nonché uno dei più amati sex symbol dagli anni Ottanta a oggi, vuol dire anche questo: accettare di stare, inevitabilmente, al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo.

Evidentemente i problemi di cui ha parlato la fonte al The Sun erano già venuti a galla, tanto da spingere i due attori a lasciarsi già una prima volta, lo scorso settembre. Tra i due, però, sembrava tornato il sereno specialmente quando hanno fatto capolino l’uno al fianco dell’altra al Festival di Cannes 2022, dove l’attore ha presentato il suo ultimo film Top Gun: Maverick.

Chi è Hayley Atwell, l’ex fidanzata di Tom Cruise

Ci sono voluti anni prima di rivedere Tom Cruise al fianco di una donna, coinvolto in una relazione amorosa con essa. Hayley Atwell è stata la prima a riuscire nell’impresa dai tempi del divorzio dell’attore con la terza moglie Katie Holmes, avvenuto nel 2012 dopo sei anni di matrimonio.

Lunghi capelli castani, occhi da cerbiatta e un sorriso dolcissimo, non vien difficile pensare come la bella Hayley abbia potuto conquistare il cuore del divo di Hollywood. I due si erano conosciuti sul set dell’ultimo film della saga Mission: Impossible e da quel momento non si erano più lasciati.

Hayley Atwell è un’attrice britannica con una ricca carriera alle spalle, iniziata in teatro con la prestigiosa Royal Shakespeare Company di Londra. Da lì è approdata in televisione e poi al cinema, dapprima prendendo parte a diverse serie tv di successo come I pilastri della Terra (che le valse una candidatura ai Golden Globe), poi interpretando Peggy nel film Captain America, al quale è seguita la serie Agents of S.H.I.E.L.D.