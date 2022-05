“Striscia”, la confessione di Tom Cruise su “Top Gun: Maverick”

Festival di Cannes, per Tom Cruise sul red carpet le dive più belle

Tom Cruise torna al cinema con uno dei suoi protagonisti che più abbiamo amato: a più di 35 anni di distanza dall’uscita di un vero e proprio cult internazionale, ha preso vita il suo sequel intitolato Top Gun: Maverick. Presentato (fuori concorso) a Cannes 2022, il film è già un successo incredibile. E l’attore hollywoodiano, nella sua unica intervista italiana a Striscia la notizia, ha rivelato alcuni dettagli curiosi.

Tom Cruise, l’intervista a Striscia la notizia

L’attesissimo sequel di Top Gun è arrivato nei cinema italiani il 25 maggio 2022, e sono moltissimi gli spettatori che si sono precipitati a vederlo. “La missione di questo film è farvi venire la pelle d’oca” – ha rivelato Tom Cruise ai microfoni di Striscia la notizia, raggiunto dall’inviato Riccardo Trombetta. Per vedere la luce, la pellicola ha richiesto un grandissimo lavoro, sia per motivi organizzativi che per gli inevitabili ritardi dovuti alla pandemia – che ha fatto slittare la sua proiezione di quasi due anni. Ora che finalmente il momento è arrivato, il pubblico ha risposto in maniera strepitosa, decretando già il successo di Top Gun: Maverick.

Nella breve intervista a Striscia, Tom Cruise ha raccontato qualcosa in più sul suo film e su com’è nato: “Mi hanno pregato a lungo di fare un sequel. Ma solo quando ho sentito che tutti i pezzi erano al posto giusto ho accettato. Ho detto a tutti: ‘Credete di sapere che cos’è Top Gun, ma guardatelo bene! È un dramma, ha una tragedia dentro. Non dimenticatelo'”. Di certo non lo dimenticheranno i tantissimi che, senza poter attendere un giorno in più, si sono precipitati nelle sale cinematografiche per le nuove avventure del capitano Maverick.

Tom Cruise a Cannes 2022

Grande protagonista della seconda giornata del Festival di Cannes 2022, Tom Cruise ha presentato finalmente il suo nuovo film Top Gun: Maverick ad una platea impaziente. Il suo red carpet è stato uno dei più belli degli ultimi anni: tantissimi gli ospiti che hanno preso parte alla proiezione, tra cui anche Amelia ed Eliza Spencer, le due splendide nipoti di Lady Diana. Per l’occasione, l’attore è stato anche insignito della Palma d’oro onoraria, come riconoscimento della sua strepitosa carriera e delle tante emozioni che fino ad oggi ci ha regalato.

“Il cinema è il mio amore. È stato un viaggio interessante, ho iniziato da giovane e ho fatto di tutto per poterlo fare per il resto della mia vita” – aveva rivelato Cruise proprio a Cannes – “Ho cercato di studiare e imparare per avere capacità in tutti gli aspetti della macchina. Ma prima di tutto rimango uno spettatore, metto il mio cappellino e vado in incognito al cinema, mi siedo in platea, voglio vedere fin dove si può spingere questa forma d’arte“. Dopo aver riscosso una marea di applausi al Festival, l’attore ha lasciato la Francia per un’altra tappa importante.

Ad attenderlo, l’anteprima londinese di Top Gun: Maverick, alla quale hanno partecipato anche Kate Middleton e il Principe William. La Royal Family lo ha accolto con gran calore. D’altra parte, Tom Cruise è uno dei protagonisti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: per celebrare i suoi 70 anni di regno, è stato organizzato un mega show che proprio la star hollywoodiana ha inaugurato, appena un paio di settimane fa.