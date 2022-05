Cannes 2022, Nicole Kidman snobbata nell’omaggio all’ex marito Tom Cruise

Festival di Cannes, per Tom Cruise sul red carpet le dive più belle

Per Tom Cruise il 2022 è davvero un anno d’oro. È l’anno dell’uscita di Top Gun: Maverick, l’attesissimo sequel della pellicola diventata simbolo della carriera dell’attore, quella che lo ha reso un vero sex symbol internazionale e che lo ha consacrato tra i divi di Hollywood più amati di sempre. E il Festival di Cannes non poteva perdere occasione per omaggiare l’attore con una Palma d’Oro e un evento a lui dedicato, con tanto di jet militari sfreccianti sul cielo della Croisette. Eppure il montaggio celebrativo della sua carriera ha lasciato tutti di stucco: c’erano tutti (e tutte), ma l’unica grande assente era l’ex moglie Nicole Kidman, con la quale ha recitato in molti celebri film.

Cannes 2022, Nicole Kidman assente nell’omaggio a Tom Cruise

Sembra che qualcuno abbia “dimenticato” Nicole Kidman, montando il filmato realizzato in omaggio a Tom Cruise e alla sua lunga e ricca carriera. Come riporta Variety, il gesto non è passato inosservato durante la retrospettiva che il Festival di Cannes 2022 ha dedicato all’attore, attesissimo sulla Croisette insieme al cast del suo ultimo film, Top Gun: Maverick.

Nel filmato in questione c’erano proprio tutti, a cominciare da Dustin Hoffman, con il quale ha recitato nel capolavoro Rain Man, a Kristen Dunst, co-protagonista nell’altro film cult Intervista col vampiro. C’erano anche Renée Zellweger con scene tratte dal film Jerry Maguire, Penelope Cruz con la quale ha recitato nel meraviglioso Vanilla Sky e, naturalmente, tantissime scene con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt nei vari film della saga Mission:Impossible.

A stilare un elenco completo delle pellicole rese celebri dal divo di Hollywood potremmo far notte, ma tra queste non possiamo dimenticare film come Days of Thunder, Far and Away e Eyes Wide Shut, il controverso capolavoro di Stanley Kubrick. Tutti e tre presenti nell’omaggio di Cannes 2022 a Cruise, se non fosse che mancava la grande e indimenticabile co-protagonista: sì proprio lei, Nicole Kidman.

La scelta dei montatori (o di chi per loro) resta un mistero, ma intanto questa assenza ha fatto letteralmente il giro del mondo. Days of Thunder è stato proprio il film in cui Cruise e la Kidman si sono conosciuti giovanissimi e hanno recitato nelle prime e appassionate scene d’amore. Idem per l’epopea storica Far and Away, dove hanno vestito i panni di due immigrati irlandesi in cerca di fortuna nell’America di fine Ottocento. Ma con Eyes Wide Shut il Festival di Cannes ha proprio toppato: quello non è un semplice film, ma l’ultimo capolavoro di Kubrick interamente costruito attorno al drammatico rapporto tra i due protagonisti. Com’è stato possibile escludere Nicole Kidman?

Cannes 2022, le parole di Tom Cruise sull’ex moglie Nicole Kidman

Se è vero che il Tom Cruise Day (com’è stato ribattezzato) è stato uno dei momenti più attesi del Festival di Cannes 2022, d’altra parte questo gesto nei confronti di Nicole Kidman ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Soprattutto i fan e gli appassionati di cinema che, anche a distanza di giorni, non riescono ancora a spiegare il motivo di una tale, eclatante assenza.

Se di cinema si parla, non dovrebbero di certo interferire altre “incombenze”, specialmente nel momento in cui si realizza un omaggio alla carriera di un grande attore come Cruise. Tutti conosciamo la loro lunga storia d’amore, sappiamo che sono stati sposati per undici anni e che erano una delle coppie d’oro di Hollywood, prima che il loro amore e il loro matrimonio precipitassero. Le loro vite si sono divise ormai più di venti anni. Era davvero necessario tagliare fuori “l’ex moglie” dal filmato?

Non sappiamo chi abbia avuto questa infelice idea, né se sia stata una richiesta specifica da parte di Tom Cruise. Sta di fatto che l’unica volta in cui la Kidman è stata nominata a Cannes 2022 si deve proprio all’attore ed ex marito, rispondendo a una domanda su Eyes Wide Shut e sulla scena madre che li vede protagonisti: “Abbiamo lavorato insieme per trovare il tono: [Stanley Kubrick], Nic e io”, ha detto. Tutto qui.