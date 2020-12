Chi è Hayley Atwell, la nuova presunta fidanzata di Tom Cruise

editato in: da

Tom Cruise è di nuovo innamorato. Secondo alcune indiscrezioni l’attore avrebbe una nuova fidanzata: Hayley Atwell. Fra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine sul set e da allora non si sarebbero più lasciati. La coppia si sarebbe conosciuta durante le riprese di Mission: Impossibile 7, dove Hayley ha il ruolo di co-protagonista accanto a Cruise. Sul set, allestito a Roma, gli attori si sarebbero lasciati andare a carezze e sguardi che raccontano una love story.

A confermare la relazione il Sun, secondo cui Tom avrebbe perso la testa per la Atwell. “Tom e Hayley hanno legato fin dal primo giorno – ha raccontato una fonte –, ma con il lockdown e tutte le difficoltà a esso collegate si sono avvicinati ancora di più e sono ormai diventati inseparabili. Si sono incontrati diverse volte fuori orario e lei è stata nell’appartamento di lui a Londra. Vanno davvero d’accordo e sembrano entrambi molto felici”.

Dopo l’addio a Katie Holmes, l’attore ha avuto brevissimi flirt. Nel 2013 si era parlato di una storia d’amore con Laura Prepon, star di Orange is the New Black, ma l’attrice aveva smentito. Di recente i tabloid avevano riferito di una frequentazione con Elizabeth Moss, protagonista di The Handmaid’s Tale. Trentotto anni e una carriera nel mondo del cinema, la Atwell ha vent’anni in meno di Cruise. Prima di incontrare il protagonista di Top Gun ha vissuto una love story con il modello Evan Jones terminata nel 2015.

Le riprese di Mission: Impossibile 7 sono state segnate da qualche problema e da tensioni all’interno della troupe, con l’abbandono di cinque persone che hanno scelto di abbandonare il film. “È stato estenuante mantenere la produzione compatta per così tanto tempo – ha raccontato un insider – e le cose non stavano diventando più facili. L’arrivo del Natale è stato provvidenziale. Tom ha capito che era tempo che si prendesse una pausa e a fine settimana terminerà le riprese per il 2020. Volerà a Miami sul suo aereo privato per trascorrere le festività con suo figlio Connor. È stato un anno davvero complicato e una pausa è sembrata una buona idea per tutti, perché le tensioni stavano aumentando”.