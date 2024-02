Lewis Hamilton ha una fidanzata? Ecco le sue più famose

Il pilota inglese è da sempre al centro della cronaca rosa per via della sua vita privata piuttosto movimentata

Lewis Hamilton: un campione in pista, un playboy nel privato. All’età di 39 anni il pilota non ha ancora messo la testa a posto: non è sposato e non ha figli ma continua a collezionare storie d’amore più o meno importanti. Da Nicole Scherzinger delle Pussycat Dolls a Nicki Minaj, passando per le top model Barbara Palvin e Winnie Harlow, e le cantanti Rihanna, Rita Ora e Shakira. Fino all’ultima love story non ancora confermata, quella con l’affascinante Juliana Nalu.

L’ultima fidanzata di Lewis Hamilton è Juliana Nalu

Dallo scorso autunno Lewis Hamilton frequenta Juliana Nalu, modella 25enne. Un legame che non è stato ancora ufficializzato sul red carpet o sui social network. Però, come spifferato dal Daily Mail, i due hanno festeggiato insieme il Capodanno in Brasile. Le foto e i video in un ristorante esclusivo a Porto Seguro, nello stato di Bahia, hanno fatto il giro del web e spento definitivamente le speranze di chi sognava di vedere Lewis accanto a Shakira. Hamilton e la cantante colombiana si sono frequentati durante l’estate 2023 ma la storia non ha mai spiccato il volo, forse a causa dei rispettivi impegni di lavoro.

Juliana Nalu non è nuova alla cronaca rosa: in passato ha avuto un flirt con Kanye West, il rapper ex marito di Kim Kardashian oggi sposato con Bianca Censori. La giovane è molto ricercata da stilisti e fotografi ma sogna un futuro nel mondo del cinema. Con Hamilton sembra formare una coppia molto affiatata e complice. Qualche mese fa lo sportivo ha provato a instaurare qualcosa di importante con Shakira ma invano.

Hamilton e l’ex di Piqué sono stati pizzicati insieme in giro per il mondo, dalla Florida a Londra passando per Barcellona e Ibiza: un flirt confermato da diverse testate (“Sono nelle prime fasi di conoscenza”, assicurava un insider a People lo scorso giugno) ma la scintilla si è spenta velocemente.

Tutte le fidanzate famose di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sembra avere una vera e propria passione per le donne belle e famose. Ad oggi la sua storia più lunga è stata quella con Nicole Scherzinger, cantante e leader delle Pussycat Dolls. I due si sono amati per otto anni – dal 2007 al 2015 – con diverse crisi, pause di riflessioni e riavvicinamenti. La rottura è avvenuta dopo che la popstar ha scoperto un tradimento del fidanzato con Miss Mondo Vivian Burkhardt.

Piuttosto chiacchierati i flirt di Lewis Hamilton con le cantanti Rihanna e Rita Ora e le modelle Barbara Palvin e Kendall Jenner.

Nel 2016 Rita Ora e Lewis Hamilton sono stati paparazzati durante una vacanza in Montenegro: in un video si sono mostrati mentre si divertivano giocando in un giardino.

Lewis Hamilton si è innamorato della rapper Nicki Minaj. Una relazione durata un paio d’anni, dal 2016 al 2018, e giunta al capolinea per motivi mai resi noti.

Dal 2017 al 2019 è stato il turno di un’altra top model: Winnie Harlow. Quest’ultima è nota per essere riuscita ad affermarsi nel mondo della moda nonostante la sua malattia, la vitiligine, che provoca la comparsa sulla cute di chiazze non pigmentate.