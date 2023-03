“Uomini e Donne”, chi è il nuovo tronista con più di 1000 corteggiatrici

Fonte: Ufficio stampa Fascino Luca Daffrè tronista Uomini e Donne

“Più di 1.200 ragazze hanno chiamato per lui” ha annunciato Maria De Filippi nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Un nuovo record, un successo annunciato per il nuovo tronista Luca Daffrè che, adesso, dovrà selezionare una media di 50 corteggiatrici al giorno. Scopriamo chi è e perché piace così tanto il modello e influencer che siederà sul trono del dating show più famoso d’Italia, dopo essersi già fatto notare per avvenenza e sex appeal sui social, in passerella e anche in altri programmi televisivi.

Chi è Luca Daffrè, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Luca Daffrè è nato a Trento nel 1995. Fin da bambino grande appassionato di sport, ha praticato per anni nuoto a livello agonistico, per poi, a 19 anni, dover abbandonare le gare per questioni lavorative. Anche fuori dalla piscina, però, il giovane ha continuato a occuparsi di sport, conseguendo la laurea in Scienze Motorie.

Fitta di impegni è la carriera da modello di Daffrè, che ha sfilato per alcuni tra i più importanti brand di moda, come Armani e Dolce & Gabbana. Le sue performance nel mondo della moda hanno attirato anche l’attenzione di Fedez. Il rapper lo ha scelto come protagonista di uno dei suoi video clip, cammeo che ha fatto guadagnare al modello grande popolarità, fino allo sbarco in televisione.

Le esperienze televisive di Luca Daffrè

Quella sul trono di Uomini e Donne non è la prima esperienza televisiva per Luca Daffrè che, nel dating show condotto da Maria De Filippi, aveva già partecipato prima come corteggiatore di Teresa Langella, per poi passare, in seguito, a fare la corte ad Angela Nasti. Daffrè non fu la scelta finale di nessuna delle popolari troniste.

Nel 2018 arriva poi la partecipazione a Temptation Island, la versione classica condotta da Filippo Bisciglia. Luca Daffrè era uno dei tentatori, tra i più belli e tatuati dell’edizione. Neanche quella volta, però, il modello trentino riuscì a destare particolare interesse nelle concorrenti del reality. Chissà se questa sarà la volta buona per trovare l’amore.

A coronare, fin qui, l’esperienza televisiva di Luca Daffré c’è la partecipazione, nel 2022, al reality L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. Anche stavolta nessuna vittoria per il modello, che si classificò secondo alle spalle dell’attore Nicola Vaporidis.

Gli amici vip di Luca Daffrè

Ben integrato nello showbiz, Luca Daffrè, che fino a poco tempo fa viveva in Australia, vanta numerosi amici vip. Primo fra tutti Edoardo Tavassi, con lui all’Isola dei Famosi, e Luca Onestini, controverso concorrente del Grande Fratello Vip 7. Il modello frequenta anche Fedez e Chiara Ferragni e una seconda coppia di famosi: quella di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Tra le conoscenze di Daffrè anche Arisa, l’ex compagno Andrea di Carlo era infatti il suo manager, seppur il rapporto si è incrinato a causa di alcune dichiarazioni fatte dal modello durante la sua prima partecipazione a Uomini e Donne. In quell’occasione, il corteggiatore affermò di non essere seguito da nessuno, ingratitudine che fece infuriare il manager.

Famosa anche l’ex fidanzata del nuotatore triestino, si tratta della modella e influencer Camilla Caimi, migliore amica dell’ex Madre Natura di Paolo Bonolis, Sara Croce. La relazione tra Caimi e Daffré finì anche al centro del gossip per un po’, ma non durò molto.