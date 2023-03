Bufera su Luca Onestini al “GF Vip”: il gesto da squalifica

A poco meno di tre settimane dalla fine del gioco, non si interrompono le polemiche sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro del dibattito, ancora una volta, è il concorrente Luca Onestini, accusato di aver compiuto un gesto inaccettabile nei confronti della “coinquilina” Nikita Pelizon.

I cosiddetti Nikters, i fan della vippona influencer, stanno richiedendo a gran voce l’eliminazione immediata di Onestini, a sua volta difeso da numerosi supporter. Ma le dinamiche del gesto e la sua malizia sono ancora da chiarire, proviamo a far chiarezza.

Luca Onestini, il gesto del sale e il rischio squalifica

Dopo aver utilizzato del sale, appunto in cucina, subito dopo aver parlato con Nikita Pelizon, pare che Luca Onestini si sia buttato una manciata alle spalle. Un tradizionale gesto di scaramanzia. La colpa del modello, secondo i fan di Pelizon, sarebbe quella di aver compiuto il rito subito dopo aver parlato con la compagna di gioco, come se lei fosse una persona iettatrice, dalla quale proteggersi.

A concordare con gli indignati web anche l’ex concorrente Matteo Diamante – che all’interno della casa si era più volte scontrato con Onestini: ”Esprimo un mio parere su questo accaduto – ha scritto l’ex naufrago – quel gesto si fa o quando passa una persona che porta sfortuna o quando ci si passa il sale. Parlo perché di queste cose in un mese ne ho viste una caterva, che schifo”.

Diamante prosegue, allargando l’accusa anche ad altri vipponi ancora in gioco: “Io vi dico che più volte l’ho visto farlo quando passava Nikita, e non solo da lui e non solo questo”. A tali accuse, i fan di Onestini hanno prontamente risposto: “Basta infamie su Luca!”, secondo loro, il gesto era legato al gioco che si stava svolgendo in quel momento tra i concorrenti.

La stessa sorte era toccata, qualche tempo fa a Nicole Murgia. Anche lei, proprio come Luca Onestini, si era gettata una manciata di sale dietro le spalle, dopo il passaggio nelle vicinanze di Nikita Pelizon. Anche in quel caso, spettatori e commentatori avevano richiesto la squalifica: “Gesto imperdonabile”.

E se invece c’entrasse solo il gioco dei tappi?

A difesa di Luca Onestini, alcuni follower hanno sottolineato su Twitter come, proprio nel video incriminato, si senta in sotto fondo rumore di palle da biliardo in movimento. In quel momento, a giocare pare fosse Oriana Marzoli e che Nikita Pelizon non fosse neppure presente. Forse, il gesto scaramantico aveva a che fare con la partita in corso.

All’ex corteggiatore di Uomini e Donne, d’altronde, giocare è sempre piaciuto. È stato proprio lui, infatti, a portare all’interno della casa l’ormai famoso gioco dei tappi. Divertente passatempo che riprende il classico gioco da spiaggia delle biglie, riproducendolo però con dei tappi di bottiglia: quando si dice far di necessità virtù!

Una tradizione giocosa che Onestini porta con sé dalla prima partecipazione al reality Mediaset. Durante l’edizione del 2017 del GF Vip, il gioco dei tappi era molto in voga all’interno della casa più spiata della televisione e, tra i giocatori più entusiasti, accanto a Daniele Bossari c’era proprio Luca Onestini.