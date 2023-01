Squalifica al “Grande Fratello VIP”: l’assurdo gesto di Nicole Murgia contro Nikita

Fonte: IPA Nikita Pelizon

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello VIP è sempre più infuocato e, come spesso accade, i fan del reality hanno evidenziato un nuovo episodio considerato inaccettabile, tanto da dare il via a delle indiscrezioni: potrebbe esserci una nuova squalifica al GF VIP.

Non sarebbe di certo la prima di quest’edizione, nella quale non sono mancate le polemiche, a partire dall’ormai famoso caso Marco Bellavia. Sui social c’è grande fermento, con commenti in difesa di Nikita Pelizon e, quasi totalmente, contro Nicole Murgia. Si attende ora la risposta della produzione del programma, chiamata a decidere in merito.

GF VIP, Nicole Murgia: sale contro Nikita

Per ricapitolare gli eventi, occorre tornare indietro fino all’1 gennaio. Le telecamere propongono in diretta una scena che pare del tutto innocua. Vi sono Luca Onestini, Oriana Marzoli e Nicole Murgia in cucina.

Nulla di strano, se non fosse che la Murgia decide di gettarsi un po’ di sale alle spalle, invece di continuare a condire l’insalata. Gli spettatori sono certi d’aver compreso il motivo, dal momento che tutto ciò è avvenuto in contemporanea col passaggio di lì di Nikita Pelizon.

Si tratterebbe, dunque, di un gesto scaramantico, secondo molti. Una teoria che vanta delle solide radici, dal momento che la stessa Nicole Murgia aveva confidato a Wilma Goich di ritenere Nikita una persona dall’influenza negativa.

Come dimenticare l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi, di colpo invisa al pubblico per il comportamento avuto proprio nei confronti della giovane concorrente. Era arrivata a sputare in terra al suo passaggio, dopo averle dato della “porta sfiga”. Un seme di mela, ecco il motivo dello sputo, a detta dell’ormai ex vippona, ma in pochi le hanno creduto.

GF VIP, squalifica per Nicole Murgia

Si solleva online il coro della ricca porzione di pubblico che pretende una presa di posizione da parte della produzione del Grande Fratello VIP. Il gesto di Nicole Murgia è per molto inqualificabile, dal momento che va ad aggiungersi ad altri che mirano a diffamare Nikita Pelizon.

È dello stesso parere lo staff della giovane concorrente, che ha informato i telespettatori della ferma decisione presa: “L’avvocato di Nikita ha inoltrato alla Produzione una comunicazione di protesta per il trattamento diffamatorio riservatole da parte di alcuni concorrenti. Vi informeremo sugli sviluppi”.

Si attende, così, con grande ansia la prossima puntata del GF VIP, in programma lunedì 9 gennaio. Alfonso Signorini non potrà di certo ignorare l’umore del pubblico, costantemente coinvolto in questa edizione.

In precedenza vi erano già state polemiche alquanto dure sul modo in cui il conduttore aveva gestito il confronto tra Nikita e Luca Onestini, evitando di mostrare le immagini del daily che tanto avevano fatto discutere sui social.

La sensazione che molti hanno è che vi sia un gruppo impegnato nel parlare alle spalle di Nikita Pelizon con chiunque, proponendo una narrativa atta a farla crollare. Sono tanti i temi caldi all’interno della casa di Cinecittà, così rovente da essersi divisa in Spartani e Ateniesi. Vedremo se Nicole Murgia farà ancora parte di questo giorno la prossima settimana o se dovrà salutare rapidamente tutti.