Angelina Jolie contro Brad Pitt: le nuove gravi accuse

Angelina Jolie di nuovo contro Brad Pitt, questa volta con accuse molto gravi in cui si parla di violenza domestica. La guerra fra i due divi di Hollywood non sembra destinata a finire molto presto. Secondo quanto riporta People, l’attrice sarebbe pronta a riportare in tribunale l’ex marito e avrebbe fra le mani documenti e testimonianze che testimonierebbero il comportamento violento dell’attore.

La nuova documentazione sarebbe stata presentata in vista della nuova causa di divorzio e questa volta Angelina avrebbe chiesto di far salire sul banco dei testimoni anche i figli dell’ex coppia. Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12 potrebbero quindi presentarsi in tribunale per testimoniare riguardo gli anni passati con il padre. Non solo: la Jolie, sempre secondo le fonti di People, avrebbe chiesto di essere ascoltata dai giudici per raccontare tutta la verità sulla rottura con Brad.

La scelta di presentare questi nuovi documenti a sostegno di un’accusa così grave come la violenza domestica rappresenta l’ennesimo colpo di scena nella guerra dei Brangelina. Un amore travolgente, nato sul set di Mr. e Mrs. Smith nel 2004 quando Pitt era ancora sposato con Jennifer Aniston, e coronato dalle nozze nel 2016. Poi l’addio turbolento e una causa di divorzio caratterizzata da una dura battaglia per ottenere la custodia dei figli.

Dopo la fine del matrimonio con Angelina, Brad Pitt aveva ammesso le sue colpe, raccontando di essersi disintossicato dall’alcol. “La rottura di una famiglia ti fa senza dubbio aprire gli occhi – aveva raccontato l’attore a Npr -. Ho capito la mia colpa in questo, e in che cosa posso fare meglio, perché non voglio andare avanti in questo modo”. All’epoca dell’annuncio del divorzio i media americani avevano parlato di un duro scontro, anche fisico, fra Maddox e Pitt a bordo di un aereo. Una lite nata, come svelato da testimoni, perché il primogenito era intervenuto per difendere la madre.

Sulla vicenda i divi non avevano mai fatto chiarezza, ma Angelina qualche mese fa, parlando dei motivi che l’avevano spinta a chiedere il divorzio da Brad, aveva spiegato: “Mi sono separata per il benessere della mia famiglia. È stata la decisione giusta”.